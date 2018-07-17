Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) annelerle bir araya gelen kurum temsilcileri, ebeveynleri bu durumların önüne geçmek için bilgilendirdi.

Diyarbakır Valiliği Koordinasyonunda, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü bir çalışma başlattı. Bu kapsamda son dönemlerde artan çocuk kaçırma, cinsel istismar, tecavüz gibi durumların önüne geçilmesi için ailelerin bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenmeye başladı. Bilgilendirme toplantıları kapsamında kadınlar Fatih Aile Destek Merkezinde bir araya geldi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü görevlileri burada kadınlara yönelik bir bilgilendirme semineri verdi.

"Cinsel istismar vakalarını sıfırlamak istiyoruz"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Diyarbakır İl Müdürlüğünde görevli Aile Eğitim Programı Eğiticisi Nazmiye Nazlı Bakır, Diyarbakır’daki farklı kamu kurumları ile bir araya gelerek çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını nasıl aşabileceklerini, bunu en aza indirip nasıl sıfırlayabilecekleri konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının aileleri bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Bakır, "Aile içi ilişkileri daha sağlıklı bir hale getirmek, sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum yapısına ulaşabilmek de amaçlarımız arasında. İlk başta aile eğitim programı kapsamında aileleri bilinçlendirmek amacıyla aile içi iletişim eğitimlerimizi arttırdık. Bu eğitimlerin bir diğer amacı da çocuklarla ebeveynlerin daha sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak. Bugün de aslında ailelere çocukları korkutarak değil, güven sağlayarak nasıl ebeveyn olunur, bu anlamda biraz bilgi vereceğiz daha sağlıklı bir aile yapısına ulaşabilmek için” dedi.

Hedef Diyarbakır’daki tüm ailelere ulaşmak

Taciz, cinsel istismar, kaçırılma veya tecavüz durumlarında çocuğun ne yapması gerektiğiyle ilgili ailelere bilgiler verildiğine dikkat çeken Bakır, şunları söyledi:

"Aslında burada ailenin yapısı da önemli. Aile korkutarak bir ilişki kurmadığı sürece çocuk da aileye güvenerek bu durumları aileye anlatabiliyor. İstismara uğramış ve bunu senelerdir saklayan çocuklarımız var, bu yüzden aile, anne, baba tutumları çok önemli. Çocukların o esnada ne yapması gerektiği ile ilgili bilgiler ailelere aktarılıyor. Bu tür eğitimlerin, etkinliklerin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Buradaki programa 60 kişi katıldı, bu etkinlikler bakanlık çalışmaları olarak devam ediyor. Geçen seneden beri 2 bini aşkın kişiye bu eğitimleri verdik. Hedefimiz tüm ailelerle görüşüp kentte daha sağlıklı bir aile yapısı ve topluma ulaşabilmek. İstismar vakalarını en aza değil sıfıra indirebilmek amacımız, umarım bu yolda hepimiz bu başarıyı sağlarız."