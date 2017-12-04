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04 Aralık 2017 10:58

Ailesi tarafından terk edilen vatandaş yardım bekliyor

Diyarbakır’da yaşayan iki çocuk babası Salih Kılıç, maddi imkansızlık içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ailesi tarafından terk edilen vatandaş yardım bekliyor

04 Aralık 2017 10:58

Şizofreni hastası olduğu için ailesi tarafından terk edildiğini ve 8 yıldır yalnız başına mücadele etmeye çalıştığı ifade eden Kılıç, “İmkanım olmadığı için soba bile yakamıyorum. Burada soğuktan ölmek istemiyorum” dedi.


Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde yaşayan ve seyyar satıcılık yaparak hayatını idame ettirmeye çalışan 43 yaşındaki iki çocuk babası Salih Kılıç, maddi imkansızlıklar içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 8 yıl önce şizofreni hastası olduğu için eşi ve çocukları tarafından kaderine terk edildiğini ileri süren Kılıç, hastanede tedavi görmeye başladı ancak maddi imkanı olmadığı için tedavisi yarım kaldı. Kış aylarında bardakta mısır, yaz aylarında ise su satarak geçinmeye çalışan Kılıç, hastalığından dolayı kalabalık ortamlarda bulunamadığını ve bunun kendisini yalnızlığa ittiğini kaydetti. Kiraladığı apartman dairesinde yaşadığını ve imkanı olmadığı için soğukta battaniye ile ısınmaya çalıştığını ifade eden Kılıç, artık dayanacak gücünün kalmadığını ve yetkililerden kendisine yardım elinin uzatılmasını istediği söyledi.



“Soğuktan ölmek istemiyorum”


Rahatsızlığından dolayı eşi ve çocukları tarafından terk edildiği vurgulayan Kılıç, “8 yıldır eşimden ayrıyım. Seyyar satıcılık yapıyorum ama kazandığım parayla kıt kanaat geçinebiliyorum. Evim kira. Kiramı veremiyorum. Soğukta oturuyorum. Elektriği ödeyemediğim için soba yakamıyorum. Bu kış ortasında soğukta kalmak istemiyorum. Soğuktan ölmek istemiyorum. Devletimizin ve hayırseverlerin bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.



“Tedavi olmak istiyorum”


Rahatsızlığı nedeniyle kalabalık ortamlarda duramadığını belirten Kılıç, “Şizofreni rahatsızlığım var bundan dolayı kalabalık ortamlara giremiyorum. Kalabalık ortamlarda çalışamıyorum. Tedavi oldum daha sonra maddi imkansızlıktan dolayı tedavimi sürdüremedim. Tedavi olmak istiyorum. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden tedavim konusunda, durumum konusunda bana yardımcı olmalarını istiyorum. İki çocuğum var biri 20 diğeri 17 yaşında. Onlar anneleriyle kalıyorlar. Zaten benimle görüşmüyorlar. Ev eşyam yok. Maddi olanaksızlıklardan dolayı alamıyorum. Bütün eşyam bu sobam yok. Maddi durumum olmadığı için elektrik parasını ödeyemediğim için soba kullanamıyorum. 8 yıldır böyle yaşamaya çalışıyorum” diye konuştu.


Yardım kuruluşları ise Kılıç’ın durumunun değerlendirileceğini belirtti.




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