AK Ocaklarından öğrencilere kırtasiye yardımı

AK Ocaklar Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir ilçe başkanlığı tarafından Diyarbakır milli eğitim müdürlüğü ile görüşülerek tespit edilen ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere, kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı. Kırtasiye malzemeleri, AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit, AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen tarafından Bağlar ilçesinde bulunan Celal Güzelses İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı. AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit'in katkılarıyla yapılan kırtasiye yardımı sırasında öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Bu yardımların belirlenen okullardaki öğrencilere devam edeceği belirten AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit, AK Ocaklar olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini söyledi. Yiğit, "Ak Ocaklar Derneği Genel Merkezi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimize kırtasiye setlerimizi ulaştırdık. Diyarbakır Ak Ocaklar, Diyarbakır Yenişehir Ak Ocaklar ve bu anlamlı projemize destek olan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı ve güzel projelerimiz ile yolumuza milli ve yerli gençliğin buluşma noktası olan Ak Ocaklar Derneği olarak devam edeceğiz" dedi.

AK Ocaklar olarak sosyal projeler hazırlandığını ve bu projeleri biran önce hayata geçireceklerini aktaran AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ise, Diyarbakır'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklar için kırtasiye yardımı projesi hazırladıklarını aktardı. Deneri, “Genel Başkanımız Hakan Yiğit'in katkılarıyla da bu projeye imza attık. Celal Güzelses İlköğretim Okulu müdürü ile görüşüp öğrencilere kırtasiye yardımı konusunda destek istedik. Çocuklarımızın bir nebzede olsun eğitimine katkı sağlamak istedik. Böylesi bir mutluluk hem bizi hem de öğrenci kardeşlerimizi sevindirdi. Öğrencilerimizin sevinçleri bizim sevincimizdir. Eğitim bizler için çok önemlidir. Allah'ın izni ile yardımlara devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde yardımlarımız devam edecek amacımız insani hizmet yapmaktır” diye konuştu.