AK Parti aday adayı Değirmenci, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Diyarbakır’dan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Gazeteci Aslan Değirmenci, gazetecilerle ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Öğretmenevinde gerçekleşen buluşmada konuşan Değirmenci, siyasete Ak Parti’den başlamasının nedenlerini anlattı.

AK Parti’nin sadece Türkiye’yi değil, Ortadoğu’yu hatta dünyayı kardeşlik, huzur, barış ve refah gemisi haline getirme iddiasıyla siyaset yaptığına dikkat çeken Değirmenci, “Kin, nefret ve düşmanlığı men eden, kardeşliği ve barışı önceleyen siyasetin adıdır AK Parti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Partimiz, ulus ötesi darbecilerle de, taşeronlarıyla da demokratik mücadelesini sürdürüyor. Küresel güçlerin tezgâhına, tuzağına, planına ve senaryosuna göre hareket etmiyor. Mücadelemizin adı kardeşlik, soyadı sabırdır. Özgürlüğe sahip çıkmak, genişletmek, inkar kulelerini yıkıp, tutsaklıklara son vermek için Diyarbakırlı hemşerilerimi ak davaya omuz veremeye davet ediyorum” dedi.