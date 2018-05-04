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04 Mayıs 2018 11:58

AK Parti Aday Adayı Erdal Atik seçim bürosu açtı

AK Parti’den Diyarbakır milletvekilliği için aday adayı olan Erdal Atik, seçim ofisi açtı.

AK Parti Aday Adayı Erdal Atik seçim bürosu açtı

04 Mayıs 2018 11:58


AK Parti’den aday adayı olan Erdal Atik, Merkez Yenişehir ilçesinde seçim ofisini açtı. 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarından bahseden Atik, seçimlerine hazır olduklarını dile getirdi. Atik “Partimize çok büyük bir ilgi var bu ilgi çerçevesinde 217 aday adayı arkadaşımız var her birine başarılar diliyorum. Ben Erdal Atik olarak Diyarbakır’da merkez ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ve esnafları ziyaretlerinde bulundum, olumlu karşılandım ve çalışmalarımdan bahsettim. Bu çalışmalar sonucunda seçim ofisimi Diyarbakır’da merkez Yenişehir ilçesinde açarak herkesin hizmetine sundum. Vatandaşlarımızın ve teşkilatlarımızın önemli olduğunun fakındayım. İnşallah şimdi ve bundan sonraki zamanlarda da Teşkilatlarımızı sahipsiz bırakmayacağım. Aday olursam Diyarbakır’ın taleplerini Ankara’ya taşıyacağım, canım pahasına çalışıyorum İnşallah halkın ve delegelerimizin oylaması ve yoklamasında iyi bir derece alırız. Aday olursak çok güzel projeler yapacağız, genel mevkiimiz aday olmayı bize uygun görmese bile biz bu yola baş koyduk, Cumhurbaşkanımızı Başkan yapana kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşte durmak yok yola devam, Aday adaylarımıza teşekkür ediyor yollarının açık olmasını diliyorum. Herkesten destek bekliyoruz Allah bütün aday adayların işini rast getirsin, seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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