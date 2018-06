AK Parti adayı Atik seçim çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır’da her ilçeyi, her mahalleyi gezerek esnaf ve köylüler ile dertleşen Atik, seçim ofisleri ile de büyük ilgi görüyor. Diyarbakır’da şehrin her köşesini afişler, bayraklar ve tanıtım faaliyetleri ile dolduran Atik, gerek basılı medyada gerek görsel medyada adından söz ettiriyor. Kendi adaylık çalışmalarının yanı sıra AK Parti’nin hizmetlerini de anlatan Atik, çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Atik, seçim çalışmaları çerçevesinde bir araya geldiği vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı İstasyon Meydanı’ndaki mitinge de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle bayraklar, pankartlar ve afişler ile şehri süslediklerini anlatan Atik, heyecanla Erdoğan’ı beklediklerini belirtti.