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26 Mayıs 2018 18:02

AK Parti adaylarına coşkulu karşılama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in de aralarında bulunduğu Diyarbakır milletvekili adayları, Diyarbakır’da coşkuyla karşılandı.

AK Parti adaylarına coşkulu karşılama

26 Mayıs 2018 18:02


AK Parti Milletvekili adayları Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Mehmet Emin Yılmaz, Erdal Atik, Çiğdem Akyıl Akaylar, Remzi Çayır, Fehmi Kardeşoğlu, Muhammet Ahmet Mahsum Melikoğlu, Mere Yazıcıoğlu, Nezihe Kent ile Mustafa Gül Eken, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile birlikte seçim bölgeleri olan Diyarbakır’a geldi. Havalimanında yüzlerce kişi adayların gelişi öncesi toplandı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken grup, sık sık “Diyarbakır sizinle gurur duyuyor” sloganları attı. Adayların havalimanından çıkmasıyla birlikte coşku daha da arttı. Karşılamanın ardından adaylar ve partililer konvoy şeklinde aday tanıtımının yapılacağı salona geçti.




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