AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer güven tazeledi

Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye genel merkez adayı olarak tek liste halinde giren eski ilçe başkanı Erkan Gezer, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Diyarbakır’da bir düğün salonunda yapılan AK Parti Bağlar İlçe 4. Olağan Kongresi’ye genel merkez adayı olan İlçe Başkanı Erkan Gezer tek liste halinde girdi. 25 asil ve 13 yedek üye listesi ile kongreye giren Gezer, 400 delegeden kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi. Gezer, kongre sonrasında yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık gören genel merkez ve delegeleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışarak halka en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.

"Bağlar halkına en iyi hizmeti sunacağız"

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı’nda güven tazeleyen Erkan Gezer, oluşturdukları asil ve yedek liste ile güzel çalışmalar yaparak seçimlere sağlam bir kadro ile şimdiden hazırlık yapmaya başladıklarını söyledi. Bağlar ilçesindeki halkın her türlü sorun ve sıkıntılarına eğileceklerini dile getiren Gezer, "Halkımıza vereceğimiz hizmet önümüzdeki seçimde sandığa olumlu yansıyacaktır. Biz halka hizmet için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu yönde bir liste oluşturduk. Listemizi oluştururken halka daha iyi hizmeti nasıl yapabilirizi düşünerek bu yönde isimler belirledik. Bağlar ilçesinde gidilmedik, sorununa el atılmadık vatandaş bırakmayacağız. Vatandaşın mutluluğu için ne gerekiyorsa tüm kadromuzla birlikte bunu severek yapacağız. Gece ve gündüz demeden bu millete hak ettiği hizmeti sunmak adına ne gerekiyorsa tüm kadromuzla birlikte yapacağız. Yapacağımız hizmetlerle halkın teveccühünü kazanarak önümüzdeki seçimlerde bunu sandıklara olumlu olarak yansıtacağız" dedi.