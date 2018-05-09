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09 Mayıs 2018 16:04

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim hazırlıklarını sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında haftalık olağan toplantı düzenleyerek yapılan ve yapılacak hazırlıkları değerlendirdi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim hazırlıklarını sürdürüyor

09 Mayıs 2018 16:04


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Teşkilat Başkanı Aziz Dikici, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. İlçe Teşkilat Başkanı Aziz Dikici daveti üzerine bir araya gelen heyet, seçimlerde daha çok oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için neler yapılabileceğini tartıştı. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, amaçlarının çalmadık kapı bırakmadan yapılan hizmetleri anlatmak olduğunu söyledi. Gezer, “24 Haziran seçimleri öncesinde ilçemizde neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi etraflıca görüştük. Toplantımıza mahalle temsilcilerini de çağırdık ki mahallelerde sıkılmadık el, çalınmadık kapı kalmasın. Seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çıkarmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Durmadan yolumuza devam edeceğiz. Partimizin hizmetlerini her ferde anlatarak destek isteyeceğiz” dedi.


Toplantının verimli geçtiğini belirten Erkan Gezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.




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