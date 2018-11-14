AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim startı verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı ana kademe ve gençlik kolları heyetiyle buluştuğu yemekli toplantıda seçim startı verildi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında ana kademe ve gençlik kolları heyeti, yönetim kurulu üyesi Şeyhmus Türkan tarafından verilen yemekte bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, organizasyonu yapan yönetim kurulu üyesi Şeyhmus Türkan'a teşekkür etti. Gezer, partilerinin Bağlar ilçesinde en yüksek oyu almak için kapı kapı, mahalle mahalle gezeceklerini ve bu konuda tüm yönetimin de gece gündüz çalışması gerektiğini söyledi. Gençlere ve kadınlara büyük görevlerin düştüğünü ifade eden Gezer, "Çalmadık kapı bırakmayacağız. Elini tutmadığımız, dokunmadığımız vatandaşımız kalmayacak. AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetleri vatandaşlarımıza anlatarak seçimde destek isteyeceğiz. Bağlar ilçesinin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için buraya mutlaka AK belediyecilik hizmeti verilmesini tüm halkımıza anlatarak desteklerini bekleyeceğiz. Bugün itibariyle seçim startımızı verdik, Allah mahçup etmesin. Gençlik ve kadın kollarımızdan beklentilerimiz çok büyüktür. Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaparak alnımızın akıyla bu seçimden çıkmamıza destek sunmalıdır. Tüm yönetim ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerimiz ile gece gündüz demeden çalışacağız. Partimizin genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sorumluluklarımızın olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu sorumlulukların bilincinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.