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13 Temmuz 2018 16:21

AK Parti Bağlar ilçe teşkilatından köylere çıkarma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte seçim sonrasında köyleri gezerek vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Bağlar ilçe teşkilatından köylere çıkarma

13 Temmuz 2018 16:21


Köy ziyaretleri kapsamında Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit köyüne giden AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet, köylülerle birlikte Cuma Namazını kıldı. Namaz sonrasında köy meydanında köylülerle bir araya gelen Gezer ve beraberindeki heyet, seçimde AK Parti’ye verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Ağaçgeçit köyünün ardından Tellikaya ve Tavşantepe köylerine de giden Gezer ve beraberindeki heyet, sadece seçim dönemi değil, sürekli olarak köylülerle birlikte olacaklarını söyledi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı köylülere teşekkür eden Gezer, hizmetin gitmediği bölge bırakmayacaklarını söyledi. Gezer, "Sadece seçim döneminde köylere gelmiyoruz. Seçimden sonra da vatandaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür etmeye geldik. AK Parti olarak biz her daim vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hizmetin gitmediği yer kalmayacaktır. Köylerimizi gezerek hem teşekkür ediyoruz, hem de varsa eksiklikler onları gideriyoruz. Seçimden seçime halkı hatırlayan bir hareket değiliz. AK Parti bir dava partisidir. Durmadan, usanmadan, yorulmadan halka hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Köy halkı AK Parti heyetinin ziyaretinden memnun olduklarını söyledi. Köylüler, daha önce seçim sonrasında köylerine gelen kimsenin olmadığını ilk defa böyle bir jest ile karşılaştıklarını belirterek Gezer ve beraberindeki heyete teşekkür etti.




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