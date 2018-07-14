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14 Temmuz 2018 16:48

AK Parti Bağlar teşkilatı köylere çıkarma yapmaya devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan heyet ile seçim sonrasında köy ziyaretleri yaparak desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etmeye devam ediyor.

AK Parti Bağlar teşkilatı köylere çıkarma yapmaya devam ediyor

14 Temmuz 2018 16:48


Dün köy ziyaretlerine başlayan Erkan Gezer ve beraberindeki heyet bu gün de ilçeye bağlı 2 köye çıkarma yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte Bağlar ilçesine bağlı Tezharap ile Alatosun köylerine çıkarma yapan Erkan Gezer, seçimde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Gezer, "Seçimden sonra bütün köyleri gezerek verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimden sonra da vatandaşlarımızla birlikte olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.




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