AK Parti Bağlar teşkilatı köylere çıkarma yapmaya devam ediyor

Dün köy ziyaretlerine başlayan Erkan Gezer ve beraberindeki heyet bu gün de ilçeye bağlı 2 köye çıkarma yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte Bağlar ilçesine bağlı Tezharap ile Alatosun köylerine çıkarma yapan Erkan Gezer, seçimde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Gezer, "Seçimden sonra bütün köyleri gezerek verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimden sonra da vatandaşlarımızla birlikte olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.