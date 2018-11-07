AK Parti Bağlar teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'in talimatları mahalle temsilcilerinden oluşturulan heyet, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Gece gündüz demeden mahalleleri gezen AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı heyeti, ev ev dolaşarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Heyet gittiği mahallelerde vatandaşların yansıttığı sorunları not alarak çözümü konusunda ilgili makamlarla görüşüyor. 5 Nisan Mahallesinde ziyaretler gerçekleştiren AK Parti heyeti gün boyu vatandaşları dinledi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, oluşturdukları heyetlerle vatandaşların ayağına gidip, yaşanan sorun ve sıkıntıları tespit ederek bunları çözmek için çalıştıklarını söyledi. Gezer, gitmedikleri mahalle çalmadıkları kapı bırakmayacaklarını belirterek halka hizmetin en iyisinin gitmesi konusunda ilgili kurumları harekete geçirdiklerini dile getirdi.