AK Parti Bağlar'da çalmadık kapı bırakmıyor

Vatandaşları ziyaret eden parti yönetimi, hem sorun ve taleplerini dinliyor hem de AK Parti hükümetlerinin çalışmalarını birebir anlatıyor.

AK Parti Bağlar İlçe Yönetim Kurulu ve mahalle temsilcileri, İlçe Başkanı Erkan Gezer'in talimatıyla, çalmadık kapı bırakmıyor. İlçeye bağlı tüm merkez ve kırsal mahalleleri gezerek, vatandaşlara konuk olan parti yöneticileri, bir taraftan sorun ve talepleri dinliyor diğer taraftan da AK Parti hükümetlerinin çalışmalarını anlatıyor. Parti yöneticileri, vatandaşların sorun ve taleplerini not da alarak, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirip, çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.