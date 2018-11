AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “2023 hedefleri çerçevesinde kadınlar ihmal edilmeyecek”

Diyarbakır'da düzenlenen ekonomi kadın zirvesine katılan AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 hedefleri çerçevesinde toplumun yarısını oluşturan kadınların ihmal edilemeyeceğini ve hedeflere kadını ile erkeği ile ulaşılacağını söyledi.

AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da düzenlenen “Ekonomi kadın zirvesi” için kente geldi. Bir otelde düzenlenen zirveye Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yılmaz, AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Galip Ensarioğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve iş insanları katıldı. Zirvede konuşma yapan AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 hedefleri çerçevesinde toplumun yarısını oluşturan kadınların hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğini belirterek, “Kadını ile erkeği ile bu hedeflere ulaşacağımızı vurgulamak istiyorum. Bölgesel kalkınma konusunda da kadının çok önemli bir yeri var. Türkiye'nin iki tane mesele var. Birisi küresel ekonomide diğer ülkelerle arasındaki farkı kapatmak, daha ileri bir seviyeye ulaşmak. İkincisi ise Türkiye içinde bölgeler arası dengesizlikleri gidermek ve daha dengeli daha adil bir gelişmeyi yakalamak. Bu iki hedefi de eş zamanlı gerçekleştirmek durumundayız” dedi.

“Özel sektör yatırımları için huzur ve güven ortamı olmaz olmaz koşul”

Kamu yatırımlarının her şeye rağmen bazı etkilerle gecikmeli de olsa yapıldığını aktaran Yılmaz, “Ama özel sektör yatırımlarının gelişmesi için huzur ve güven ortamı olmazsa olmaz bir koşul ve bu huzur ortamını bozanlar sadece insanların hayatlarına zarar vermiyorlar. Bir taraftan da ekonomik kalkınmayı baltalamış oluyorlar. Huzur ve güven ortamını baltaladığınız zaman bölgenin yetişmiş insanını da kaçırıyorsunuz. Başka bölgelere kaçıyorlar. Sermaye başka bölgelere göç etmek durumunda kalıyor. Sonuçta bu bölge daha fazla yoksulluk, işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bununla mücadele etmek için siyasi düşüncemiz ne olursa olsun bazı temel hususlarda hep birlikte durmak zorundayız. Ülkemizin birliği ve beraberliği konusunda ortak bir anlayış sergilemek durumundayız. Terör konusunda, terörü dışlama konusunda, kimden gelirse gelsin, hangi ismi, hangi kavramı istismar ederse etsin terör örgütlerine karşı net bir tavır sergilemek durumundayız. Ülkemizin ve ilimizin geleceği için bu, gerçekten olmazsa olmaz bir tavır. Burada kadınların çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Kadınların daha çok huzuru istemesi, kadınların huzuru desteklemesi ve sahiplenmesi çok çok önemli. Bu huzur ortamını bozanlara karşı seslerini yükseltmesi son derece önemlidir. Diyarbakır çok özel bir şehir. Sadece Türkiye için değil dünya için önemli bir şehir. Böyle bir şehrin yoksul kalması, yoksun kalması kabul edilecek bir durum değil. Her şey var. Helvayı yapmak için her şey var ama bir takım doğal olmayan müdahalelerle bu bölge üzerinde yapılan bir takım operasyonlarla maalesef bu potansiyeli yeterince değerlendiremedi” diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker kentin çok acılar çektiğini vurgulayarak, “Biz çok acılar yaşadık. Bu güzelim Sur içi yakılıp yıkıldı. Kör ideolojiler ve uluslararası hain planların tezahürü sonucu oldu bu. O uluslararası tuzaklara düşen terör örgütünün yakıp yıkmasıyla oldu bu. Bunun yükünü de en çok kadınlar çekti. Biz bir toplumsal değişim yaşıyoruz. Bunun farkında olmalıyız. Sağlıklı olmayan bir kentleşmenin yani fizyolojik büyümenin değil bir tür ilticaya dönüşen bir kentleşmenin komplikasyonlarını, sorunlarını, problemlerini yaşadık. Karamsar değiliz. Tarihsel süreç içerisinde zaman zaman belirli süreçlerde büyük yıkımların, tahribatların, acıların yaşandığını biliyoruz. Bu son yaşadığımızda buna benzer bir şey. Hep birlikte aşacağız. Buna şüphe etmiyoruz. AK Parti hükumetleri döneminde Anayasa dahil olmak üzere kadınlar lehine mevzuatla ilgili büyük bir mesafe kat ettik. Anayasaya pozitif ayrımcılık maddesi koyuldu. Bundan daha ileri bir düzenleme olamaz” ifadelerini kullandı.