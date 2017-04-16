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16 Nisan 2017 12:37

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, oyunu merkez Yenişehir ilçesinde yer alan 80.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar:

16 Nisan 2017 12:37

Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde kullandı.


Akar, oyunu kullandıktan sonra, okuldaki sandıkları gezerek, görevlilere kolaylıklar diledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Akar, zorlu ve zahmetli bir referandum kampanyasını tamamladıklarını belirterek, demokrasi şölenine dönüşen bir referandum sürecini huzur içerisinde tamamladıklarını kaydetti. Akar, “Referandum sürecini demokrasinin ruhuna uygun şekilde bir referandum propaganda dönemi geçirdik. Bugün ise sandığa gidip, ülkemizin önümüzdeki dönemde her alanda daha da ileri gitmesi, büyümesi, kalkınması ve güçlenmesini sağlamak için oyumuzu kullandık. Herkes vicdani kanaatince, özgürce, iradesi çerçevesinde oylarını sandığa atacak. Millet artık iradesini sandığa yansıtacak. Bütün dileğimiz, temennimiz odur ki inşallah akşam sandıklar açıldığında Türkiye’nin, özgürlüğüne, demokrasisine katkı sunacak bir sonuç çıkacaktır. Referandum sonucunun ülkemiz ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah neticeler memleket için güzel, Değişime, gelişime, huzur ve kalkınmaya vesile olur inşallah” dedi.




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