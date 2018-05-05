Seyrantepe Spor Salonu’nda yapılan temayül yoklamaları için il yönetimi, kadın ve gençlik kolları üyelerinden komisyonlar kuruldu. Partililer, Diyarbakır’dan aday olarak görmek istediği 12 kişiyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Samsun milletvekili Hasan Basri Kurt, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Gençlik kolları MKYK Enis Güney, Kadın Kolları MKYK Elif Korkmaz yoklamada hazır bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, temayül yoklamasının sayımının komisyon üyelerince genel merkezde yapılacağını söyledi. Sonuçların genel merkezdeki komisyonlar tarafından değerlendireceğini aktaran Budak, “Diyarbakır önemli Bir şehir AK Parti de önemli bir parti. Tabi ki seçilecek milletvekillerimiz çok önemli işler yapacaklar. Biz şehrimizin en üst düzeyde temsil edecek 12 arkadaşımızı bugün burada isim olarak belirleyeceğiz temayül yoklaması Bugün 218 aday adayı için yaklaşık 2 bin 500 teşkilat mensubu oy kullandı. Bu seçim çok önemli, hepimiz geleceğimize oy veriyoruz. Diyarbakır ve ülkemiz için hangisi hayırlı ise onlarda karar kılınmasını diliyorum" diye konuştu.