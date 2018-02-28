AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

Diyarbakır’da 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. İl binası önünde toplanan partililer ellerinde dövizlerle tepkilerini dile getirirken, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirtti. Budak, “Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları eğitim hayatından yoksun bırakıldı. Dini inançları nedeniyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadı. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından başbakanlar, bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi” dedi.

“Hükümetimiz ve millet darbeler tarihine nokta koydu”

15 Temmuz darbe girişiminde hükümetin ve milletin darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Budak, “Her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurumu, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.