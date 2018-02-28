Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:35

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

28 Şubat 2018 15:35


Diyarbakır’da 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. İl binası önünde toplanan partililer ellerinde dövizlerle tepkilerini dile getirirken, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirtti. Budak, “Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları eğitim hayatından yoksun bırakıldı. Dini inançları nedeniyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadı. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından başbakanlar, bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi” dedi.



“Hükümetimiz ve millet darbeler tarihine nokta koydu”


15 Temmuz darbe girişiminde hükümetin ve milletin darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Budak, “Her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurumu, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç