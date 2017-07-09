AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve beraberindeki heyet SİDER Başkanı Şükran Yılmaz’ı merkez Yenişehir ilçesinde bulunan dernek binasında ziyaret etti. İlçe esnafının sorunlarının konuşulduğu ziyarette AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, SİDER’in projeleri hakkında bilgi aldı. Akar, AK Parti olarak esnafın sorunlarının çözümü konusunda gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SİDER Başkanı Şükran Yılmaz, derneğin kuruluşundan bu yana her fırsatta Sur esnafının yanında olduklarını vurguladı. Üyeleri için bugüne kadar birçok hizmet yaptıklarını ve bu hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Yılmaz, “Geçen yıl kurulmamıza rağmen 560 üyeye ulaştık. Ayakkabı, ev tekstili, hırdavat, züccaciye, iç giyim, çocuk giyimi, konfeksiyon, manifatura, bujiteri ve tuhafiye gibi sektörlerde üyelerimiz var. Esnafımız için sözde değil özde bir mücadele veriyoruz. İnşallah esnafımız rahatlık yüzü görecek” dedi.