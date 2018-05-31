AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Alatosun’u ziyaret etti

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Eker, Seyyid Şeyh Ahmed Kerejdağ Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünü ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, AK Parti İL Başkanı Süleyman Serdar Budak, kurum temsilcileri ve partililer eşlik etti. İlk olarak köyün önde gelenlerinden Ahmet Karacadağ’ın evini ziyaret eden Eker, köy muhtarı İdris Tosun ve köylüler tarafından karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Eker, daha sonra Seyyid Şeyh Ahmed Kerejdağ Türbesine geçti. Dua okunmasının ardından Eker, yenilenen türbede incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Burada konuşan Eker, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Eker, şunları söyledi:

“Alatosun bizim bölgemizin büyük alimlerinin, meşayih, seyidlerinin bulunduğu bir yerdir. Buranın mevcut yaşayan temiz pak neslin evlatlarından Ahmet Karacadağ bizim hem partili bir kardeşimiz önceki dönem belediye başkanımız, onları ziyarete geldik. Türbeyi ziyaret ettik. Bu bölge çok eskiden beri ta 18’inci yüzyıldan beri bölgede hem irşat faaliyetlerinin hem irfan merkezi olmuş önemli bir yer. Karacadağ insanlık tarihi açısından çok önemli ve burası tam Karacadağ’ın, hem ismini oradan alıyor hem de Karacadağ’ın yamaçlarında. Tüm Mezopotamya medeniyetlerinin beslendiği noktalardan birisi bu bölge. Buranın hem manevi iklimi hem misyonu devam eder. İnsanların hala bir şekilde gelip feyz aldığı, duada bulunduğu, sevgiyi, kardeşliği, merhameti, o duyguları geliştirdiği güzel beldelerden. Biz de bu vesile ile hem buradaki kardeşlerimizi, hemşerilerimizi ziyaret ettik. Onlarla günümüz meselelerini konuşalım diye geldik, çok hayırlı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum” dedi. Konuşmalarına ardından Eker ve beraberindekiler köyden ayrıldı.