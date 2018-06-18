Muhalefet partilerinin 24 Haziran sonrası kazanmaları halinde sistemi eskiye döndüreceklerini söylediğini anımsatan Eker, “Biz diyoruz Türkiye’yi ileriye götürelim onlar diyorlar hayır geriye götürelim. Çünkü eski kara ve karanlık günlerden besleniyorlar da ondan” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Silvan ilçesini ve Sulak köyünü ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal, eski milletvekillerinden Ahmet İnal ve parti teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Slogan ve pankartlarla karşılandı

İlçe girişinden kalabalık bir grup tarafından ’Kadim şehir Silvan’a hoşgeldiniz’ pankartıyla karşılanan Eker, burada ’Silvan seninle gurur duyuyor’ sloganları içerisinde partililerle selamlaştı. Daha sonra Eker ve beraberindekiler kalabalık bir araç konvoyuyla ilçeye hareket etti. İlçe merkezinde bulunan seçim bürosunu ziyaret eden Eker, burada coşkulu kalabalığa hitap etti.

“Bu seçim sorunları hızla çözebilmeye imkan getiriyor”

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Eker, “Burası aynı zamanda Kürtlerin devletidir. Dolayısıyla bu cumhuriyetin ve devletin demokratikleşmesi, sivilleşmesi, güçlenmesi, refahını arttırması, ekonomik olarak zenginleşmesi, işsizlikle mücadele edilmesi, istihdamın artması bizim meselemizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh olması, üzerinde yaşayan 81 milyon vatandaşın hepsinin zenginleşmesi için de bu seçimin bir sistem değişikliğiyle hayata geçmesini arzu ediyoruz. Çünkü eğer sistem değişirse Türkiye’nin sorunları daha kolay çözülür. Sistem, geçmişte yaşadığımız ne kadar sorun varsa bu sistemden kaynaklanıyor. Kürt sorunu yaşamışsak sebebi sistemdi. Müslümanlar başörtü sorunu yaşamışsa sebebi sistemdi. Fakirlik ve yoksulluk olmuşsa, enflasyon olmuşsa sebebi sistemdi. Bu seçimde biz bu sistemi değiştiriyoruz. Bu seçim çok mühim, sorunları hızla çözebilmeye imkan getiriyor. Karşımızdaki muhalefet ‘Biz iktidara gelirsek 24 Haziran’da bu sistemi eski haline getireceğiz’ diyor. Biz diyoruz Türkiye’yi ileriye götürelim onlar diyorlar hayır geriye götürelim. Niye? Çünkü eski kara ve karanlık günlerden besleniyorlar da ondan. Onların iktidarda bir şekilde ala vere dala vere işlerle bir şekilde koalisyon ortağı olmaları eski sistemle mümkün. Yeni sistemde bu mümkün olmayacak” dedi.

“Bu fark Kandil’e mesaj olur”

CHP’nin Türkiye’de Kürt sorunun mucidi olduğunu kaydeden Eker, şunları söyledi:

“Eğer Türkiye’de Kürt sorunu olmuşsa, Kürtlerin kimliği reddedilmişse, Kürtlerin dili yasaklanmışsa, Kürtlerin kimliği engellenmişse bunun mucidi, uygulayıcısı, aktörü Cumhuriyet Halk Partisi’nden başkası değil. Bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi bakıyoruz geliyor Hakkari’de, Diyarbakır’da miting yapıyor HDP’nin desteğiyle. Biz bu seçimde Diyarbakır’ın kaderine sahip çıkalım. Diyar bizim diyarımızdır, biz hizmet için varız diyoruz. Bu seçimde siz bize destek verin, siz bize oy verin ortaya bir fark koyun. Geçen seçimlere göre ortada bir fark olsun. Bu fark Diyarbakır’a mesaj olur, Kandil’e mesaj olur, teröre mesaj olur, tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya, herkese mesaj olur”.

Seçim bürosunun ardından Eker ve beraberindekiler çay bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından esnaf ziyareti yapan Eker, ilçeye bağlı Sulak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.