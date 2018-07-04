AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır’ın en temel sorunun terörün komplikasyonu olduğunu belirterek, “Bu komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir” dedi.

24 Haziran’da yapılan milletvekili seçimlerde Diyarbakır’dan milletvekili seçilen AK Partili Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve kalabalık bir partili grubuyla Diyarbakır Adalet Sarayı Ek Hizmet Binasına gelerek İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. Mazbatalarını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, seçimlerin hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunarak, “Şahsım ve arkadaşlarım adına aziz hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah bizi Diyarbakır’a ve milletimize karşı mahcup etmesin. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu görevler aynı zamanda çok ağır sorumluluğu olan görevlerdir. Çünkü milletin meselelerini, sorunlarını biz doğrudan üstümüze almış oluyoruz. Bunun ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz ve AK Parti milletvekilleri bu dönem yeni bir sayfa ile taze bir başlangıçla bütün mesailerini harcayarak Diyarbakır’ın mevcut ve süreç içerisinde gelişebilecek yeni sorunlarını çözmek için kullanacak” diye konuştu.

“Bu şehrin temel sorunu terörün komplikasyonudur”

Diyarbakır’ın en büyük ve temel sorununun terörün komplikasyonu olduğunu vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

“Bu komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir. Bu şehirde onbinlerce işsiz var ve bu insanların aş ve iş sahibi olma beklentileri var. Biz AK Parti’nin milletvekilleri olarak şehrin bu meselesi olmak üzere diğer bütün meseleleri ile ilgili çözümler geliştirmenin sürekli uğraşısı içerisinde olacağız. Allah’ın izniyle onların başını yere eğdirmeyeceğiz ve en güzel şekilde Diyarbakır’ı temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Diyarbakır’a yakışır bir şekilde seçimleri kazasız belasız atlattık. Diyarbakır önceki seçimlere nispetle AK Parti’ye Meclis’te bir sandalye daha armağan etti. Bu defa 3 kişiyiz. Diyarbakırlılardan aldığımız güçle de yolumuza devam edeceğiz. Hizmet etmenin gayretinde olacağız”.