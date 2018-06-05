AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1’nci Sıra Milletvekili Adayı Mehdi Eker, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) “Yerel Medya Bakanlarıyla Buluşuyor” programı çerçevesinde gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde yapılan toplantıya, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Karaca, İl Müdürü Fikret Dişlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

“24 Haziran Türkiye’nin en önemli seçimi”

Toplantıda, Diyarbakır’da bulunanların yanı sıra, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Mardin’den gelen gazetecilere açıklamalarda bulunan Eker, hiçbir seçimin önemsiz olmadığını ancak en önemlisinin 24 Haziran seçimleri olduğunu belirtti. Türkiye’nin 90 küsur yıllık cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu hayata geçirdiğini anlatan Eker, “En önemli kılan konu budur. Bu reform bunu önemli kılıyor ve bu yönetim, sistem değişikliği önemli. Çünkü bizim Türkiye’nin kaynağında sistem yatıyor. Türkiye cumhuriyet tarihi boyunca temel 3 alanda sorunlar yaşadı. Sorunları 3 küme etrafında toplandı. Bu 3 kümenin etrafında şekillenen sorunların üçü de sistemden kaynaklı. Birisi Kürt sorunuydu, birisi din sorunuydu, üçüncüsü ise ekonomik sorun” dedi.

“Bu listeyi Mehdi Eker yapmadı”

Eker, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları ile ilgili tartışmaların bulunduğu ve listeyi kendisinin yaptığına ilişkin iddiaların bulunduğuna ilişkin sorusunu cevaplayan Eker, şunları kaydetti:

“Bunu söyleyenler, yazanlar keşke yazmadan önce bana sorsalardı. Fakat maalesef Türkiye’de böyle bir gelenek ne medyada var ne de bizim toplumda var. Adalet ve Kalkınma Partisi kuralların ve kurulların partisidir. Dolayısıyla bu liste AK Parti’nin listesi ama bu listeyi Mehdi Eker yapmadı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst kurul yaptı ve ben o üst kurulun üyesi değilim. Ben Diyarbakırlı olmakla, Diyarbakır’a yeniden aday gösterilmekle şeref duydum, onur duydum. 2015 yılı seçimlerinde 1 Kasım’da Diyarbakır’a müracaat ettim benim partim gördüğü lüzum üzerine beni İstanbul’dan liste başı olarak gönderdi. Bu seçimde ben Diyarbakır’dan değil İstanbul’dan başvuru yaptım ve benim partim beni İstanbul’dan değil Diyarbakır’da aday gösterdi. Hepsi bu, içinde ne varsa bu. Tabi işi daha iftiraya götürenler oldu onlar hakkında da dava açtım.”

“Bizim çözüm partnerimiz millettin kendisidir”

Çözüm sürecinin yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Eker, şu ifadelerde bulundu:

“Bizim karşı olduğumuz şey şiddet ve terördür. Zaten en başında başladığımızda ‘dağdakiler silahları bıraksınlar’ dedik. ‘Demokratik Açılım’ sürecinde eğer Türkiye’de cinayet işlememişlerse, terör eyleminde bulunmamışlarsa silahlarını bırakıp gelsinler Türkiye’de siyaset yapsınlar. Bunun önünde hiçbir engel olmadı. Bu sabote edildi. Sonrasındaki ikinci aşama yine sabote edildi. Sonrasındaki ‘Çözüm Süreci’ yine sabote edildi. Buradaki problem örgüt AK Parti’nin barış içerisinde bu meseleyi çözme iradesini, kararlılığını gördükçe bunu sabote etti. Çünkü onların ajandasında bu yok. Ajandalarında kaos var, her Kürt evinden bir cenaze çıksın anlayışı var. Onun için barış ve kardeşlik içerisinde çözüm onlarda öyle bir düşünce yok. Biz bunu bu şekilde buraya getirdik. Bizim buradaki çözüm partnerimiz millettin kendisidir. Millet bize destek verir, millet bize bu gücü, imkanı verir biz Türkiye’yi demokratikleşme ve sivilleşme yoluyla daha ileri noktalara taşırız. Toplumun talepleri, oluşan toplumsal talepler meşru zeminde ve meşru araçlarla dile getirildiğinde toplum tarafından kararlaştırılır. İşin özü bu.”