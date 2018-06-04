Dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında iş kadınları ve sendikaları ziyaret etti. Bugüne kadar Diyarbakır’da işlerin geri kalmasının, diğer vilayetlere göre biraz daha arzu edilen seviyeye gelmemesinin nedeninin bölgede yaşanan terör ve şiddet olduğunu kaydeden Eker, “Çünkü yatırımcı güven istiyor, güvenlik istiyor” dedi.

Dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) bünyesinde kadınlara yönelik açılan tekstil kursunu ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski bakanlarından Kutbettin Arzu, kurum temsilcileri ve partililer eşlik etti. İlk olarak MEKSA Vakfı kampüs alanı içerisinde bulunan kadınlara yönelik kursu ziyaret eden Eker ve beraberindekiler kurs salonuna geçti. Özellikle kadınlarla bir araya gelmek için bu ziyarete önem verdiğini ve kadınları kurs salonunda görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Eker, SODES projelerinin başlama şeklini ve amacını anlattı. Kursa katılan kadınlara teşekkür eden Eker, “Size teşekkür ediyorum. Siz olmazsanız, esas aktör sizsiniz. Esas burada oyuncu sizsiniz. Siz olmazsanız, sizin katılımınız olmazsa burası yaşayamaz. Bu proje de hayat bulamaz. Ne yaparsak yapalım nitelikli iş gücü olmazsa, orada sanayici gelip yatırım yapmaz. Sanayici bir yere yatırım yapacağı zaman, ürünün hammaddesini nereden getireceğini, nitelikli iş gücünü ve üretilen ürünü nereye satacağını düşünür. Esas sorunun can alıcı noktası bu” dedi.

“Bugüne kadar bu işlerin geri kalmasının sebebi terör ve şiddet”

Diyarbakır’da iki temel sorunla karşılaştıklarını kaydeden Eker, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar bu işlerin geri kalmasının, diğer vilayetlere göre biraz daha arzu ettiğimiz seviyeye gelmemesinin nedeni bizim bölgemizde yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız maalesef terör ve şiddet. Çünkü yatırımcı güven istiyor, güvenlik istiyor. Yatırımcı bir yere fabrika kuracaksa ertesi günde iş yeri bombalanacaksa, makinası yakılacaksa, birileri gelip ona örgüt adına haraç isteyecekse o kişi oraya gelmez. Biz Diyarbakır’a diğer Türkiye’deki bütün vilayetlerden daha fazla en üst düzeyde hep destek ve teşvik paketleri hazırladık. Kim Diyarbakır’da yatırım yaparsa biz ona çalıştırdığı, çalıştıracağı işçinin sigorta işveren payını bile biz yatıracağız dedik. Bundan daha büyük bir destek olabilir mi? Yer veriyoruz, kira veriyoruz, bir sürü şey veriyoruz, vergi almıyoruz, her türlü desteği veriyoruz bir de diyoruz senin çalıştıracağın insanların sigorta primlerini de biz yatıralım yeter ki çalıştır, ona rağmen insanlar gelmediler buraya. Komşu şehirler teröre karşı durabildi. Onlara müdahale etmesine o şehirler izin vermedi. Terör unsurları o şehirlere giremedi. Özellikle AK Parti’nin getirdiği teşviklerle, desteklerle, imkanlarla o şehirler bunlardan çok faydalandı. Çok faydalanınca onlar ileriye gitti. Yarışta geldiler arkamızdan, Diyarbakır’ın epey arkasından geldiler Diyarbakır’ı geçtiler. Bu çok acı veriyor bize. Bana çok acı veriyor, çok üzülüyorum. Bu şehri çok iyi bilen bir arkadaşınızım, büyüğünüzüm çok içim acıyor.”

Konuşmasının ardından kadınlardan gelen soruları cevaplayan Eker, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından MEKSA Vakfı’nı gezip, bilgi aldı. Ardından Eker, Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Memiş ve yöneticiler tarafından karşılanan Eker ve beraberindekiler, daha sonra toplantı salonuna geçti.