Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, FETÖ ile PKK’nın kablolarının birbirine bağlı olduğunu belirterek, “Aynı yerden enerji alıyorlar. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize” dedi.

İçişleri Bakanlığınca KHK ile kayyum atanmasından bu yana filosunu her geçen gün güçlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumali Atilla yönetiminde otobüs filosunu yüzde 80 arttırarak ulaşım ağını ve araç geçiş sıklığını arttırdı. Araç filosuna 50 otobüs daha kazandıran Büyükşehir Belediyesi böylece otobüs sayısını 248’e çıkardı. Alınan yeni otobüsler için Kayapınar ilçesinde bulunan otobüs doğalgaz dolum tesislerinde bir tören düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Erdal Atik, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve belediye çalışanları katıldı.

“FETÖ ile PKK’nın kabloları birbirine bağlı”

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, FETÖ ile etkin mücadele sürecinin aynı zamanda PKK ile etkin bir mücadele olduğunu ifade ederek, “PKK ile FETÖ’nün aslında kabloları birbirine bağlı ve aynı yerden enerji alıyorlar. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize. Şimdi hamdolsun Diyarbakır gelişme yolunda daha emin daha umutla yolculuk yapıyor. Bundan sonraki süreç inşallah çok daha iyi gelecek. Bu şehir birlik ve kardeşliğin merkezi olacak. Büyükşehir Yasası’na göre merkezi hükümet nüfus başına parayı her şehre para gönderiyor. Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 700 bin. Her ay düzenli bir şekilde para geliyor. Eğer bu para Diyarbakır’ın temizliği, ulaşımı, kültürel hayatının geliştirilmesi için harcanmamışsa o zaman o soruyu sormak lazım. Bu para nereye gitti, nereye harcandı. Çünkü Diyarbakır’a harcanmadığını Diyarbakır’da yaşayan herkesi biliyor” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da yaptığı konuşmada, “Diyarbakır’ın da bugün hak ettiği payı aldığını şehirleşme adına fiziki alt yapıdan sosyal üst yapıya her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Büyükşehir belediyesi dahil belediyelerimizde de milletin kaynaklarının millete hizmet olarak dönüştüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehre yakışır projeleri hayata geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır’ın daha yaşanılabilir bir şehir olması için şehre yakışır projeleri sırasıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Kısa zaman içerisinde vizyon projeler, cadde, bulvar düzenlemeleri, park çalışmaları, mahalle yollarının standartlarının artırılması, ulaşım konforunun arttırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler ile şehrimizde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Şehir estetiğinin artırılması için yaptığımız projelerde fen ve sanat kurallarına dikkat etmenin yanı sıra estetik kaygıları da göz ardı etmedik. Kent Meydanı gibi estetik bir eseri kısa zamanda tamamlayarak, hemşehrilerimizin buluşma noktası haline getirdik. Hemşehrilerimizin daha modern, daha gelişmiş bir şehirde yaşama hakkını tesis etmek için, sizlerden aldığımız moral ve güçle şehrimize yakışır projelerimizi sırasıyla hayata geçiriyor, şehrimizin sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Diyarbakır kadim bir şehirdir. Asırlarca bölgenin örnek ve öncü şehri olan Diyarbakırımız yapılan hizmetlerle o ihtişamını yeniden kazanıyor. Bu da bize gösteriyor ki Diyarbakır ruhu olan bir şehirdir. Yeter ki hak ettiği değer verilsin. Geçmişte ne yazık ki birçok alanda geride bırakılan şehrimiz özellikle son 15 yılda devletimizin ve hükümetimizin sunduğu destek ve imkânlarla tarihteki günlerine geri dönüyor, öncü bir şehir oluyor. Biz tüm hizmetlerimizi sunarken devletimizin imkanlarını belediyemizin kaynaklarını kullanıyoruz. Yani bütçe aynı bütçe ama yapılan hizmet nicelik ve nitelik bakımından daha fazla ve daha kaliteli. Yani isteyince oluyor dediğimiz tam da bu yapılmak istense yapılıyor” İfadelerinde bulundu.

“Otobüs sayımızda yüzde 80 artış sağlandı”

Göreve geldikleri gün 166 olan otobüs sayısında yüzde 80’lik bir artış sağladıklarını vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:

“32 yeni çevre dostu araç alarak araç sayısını 198’e çıkardık. Bu gün filomuza kattığımız 50 araçla 248 otobüsümüz oldu. Yakın dönemde alacağımız 50 Otobüs ile 2018’de toplam 100 otobüsümüzü filoya katmış olacağız. Yani bizim dönemimizde bu kadar kısa bir zamanda toplam otobüs sayımızda yüzde 80’lik bir artış sağlandı. Otobüs sayımızın artması ile ulaşım ağını ve araç geçiş sıklığını da artırmış olup konforlu ve birçok hemşehrilerimizin faydalandığı bir ulaşım hizmeti sunmuş oluyoruz. Ramazan Bayramı arife günü dahil bayram boyunca yani 4 gün tüm belediye otobüslerimiz hemşehrilerimize ücretsiz hizmet sunacaktır.”