İşsizlik artsın ki dağa götürmek için daha kolay kandırsınlar. Sefaletten, işsizlikten, fukaralıktan, yokluktan, kinden, nefretten, gözyaşından medet umuyorlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bismil ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e parti il teşkilatı üyeleri de eşlik etti. İlçe teşkilatını ziyaret eden Eker, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. İlçe teşkilatıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştiren Eker, daha sonra toplantı salonunda muhtarlara ve partililere hitap etti.

“Sefaletten, kinden, nefretten ve gözyaşından medet umuyorlar”

Eker, AK Parti dışındaki partilerin Diyarbakır’a yatırım yapmak gibi bir gündemlerinin olmadığını belirterek, “Bismilli, Silvanlı, Çınarlı, Kocaköylü, Hanili, Erganili, Çermikli, Çüngüşlü, Eğilli, Dicleli bunların çocukları işsiz mi onların umurunda değil. Onlar başkalarından aldıkları talimatla kendi gündemleri için çalışıyorlar. Bu çocuklar, gençler işsiz mi, bunların geleceği ne olacak onların umurunda değil. Çünkü öyle bir dertleri yok. Onlar aksine ‘iş olmasın’ diyorlar. İşsizlik artsın ki dağa götürmek için daha kolay kandırsınlar. Sefaletten, işsizlikten, fukaralıktan, yokluktan, kinden, nefretten, gözyaşından medet umuyorlar. Biz demokratikleşme ve sivilleşme ile barışı sonuna kadar tesis etmek için çabaladık, üç tane adım attık, üçünü de onlar sabote etti. Demokratik açılımı, Habur sürecini kim provoke etti? Kim engelledi? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi. Etmek isteyenlerin de gücü yetmedi, edemediler. Çünkü dağa karşı bir şey söyleyemiyorlar. Güçleri yetmiyor. Şimdi bunlar bu zihniyet, bu anlayış, bu örgüt anlayışı bu şehrin kaderinin üstüne kara bir kabus gibi çökmüş. İşsizlik de bundan, yatırım eksikse, istihdam eksikse onun sebebi de bu. Çünkü huzur bırakmıyorlar. Huzurun düşmanı da bunlar” dedi.

Toplantının ardından Eker ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.