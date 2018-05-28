Rakiplerinin kazanması durumunda Türkiye’yi 25 Haziran’da eski haline getireceklerini vadettiklerini belirten Eker, “Türkiye’yi eski günlere geri götürmek istiyorlar. İleriye gitmemiz lazım, geriye değil. Geriye gitmeye tahammülümüz yok” dedi.

Ziyarette Eker’e milletvekili adayı Emre Yazıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleri eşlik etti. İlk olarak parti binasını ziyaret eden Eker’e coşkulu bir karşılama töreni yapıldı. İl binası önünde toplanan kalabalık selamlaşmak için metrelerce uzunluğunda kuyruk oluştururken, sık sık “Silvan seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.

“Refah artarsa onlara ekmek kalmaz”

Karşılamanın ardından Eker, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderlerinin katıldığı toplantıya geçti. Burada salondakilere hitap eden Eker, sistem değişikliğinin hayata geçeceği 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Eker, “Bizim bölgemizin Türkiye’nin diğer bölgelerinden farklı bazı sorunları var. Bunları hepimiz biliyoruz. AK Parti’nin 16 yıllık iktidarındaki Türkiye 3,5 kat büyüdü ama aynı büyümeyi altyapıda, devletin yapabildiği bir takım sektörlerde bu imkanlar sağlanmasına rağmen istihdam konusunda, işsizlikle mücadelede konusunda maalesef arzu ettiğimiz noktada olmadık. Bunun sebebi hükümetin buraya olan ilgisinin azlığı değil, devletin buraya merhamet elinin uzamaması değil. Yoksulluktan, sefaletten, ölümden, öldürmeden, kan dökmeden beslenen bir karanlık zihniyet terör üzerinden ve güvenlik problemi yaratarak burada arzu edilen hizmetleri yerine getirilmesini sürekli engelliyor. Silvan Barajı’nın temelini attık. 244 bin hektar arazinin sulanabileceği, sadece Silvan’ın değil Diyarbakır ve bütün işsizlik sorunu çözecek Silvan Barajı’nın temelini atmak için geldik. Yolumuza bomba koydular. Biz helikopterle geldiğimiz o bombayı atlattık. Fakat yetmedi temel atıldı, inşaat başladı, tünel yapıldı, birçok faaliyet yürüdü ama Allah’ın günü gittiler şantiyeyi bastılar, yollara mayınlar koydular. Fırat evladımız 12-13 yaşındaki onların baraj inşa alanına gidip gelecek olan araçları imha etmek için yere döşenmiş olan bombayla o yavrumuz hayatını kaybetti. İşsizlik ortadan kalkarsa, refah artarsa, zenginlik artarsa, güzellikler olursa, barış gelirse onlara ekmek kalmaz. Onlar Kürtlerin isteği için değil, Kürtlerin demokratik hakları için değil, bir takım karanlık odakların, uluslararası istihbarat örgütlerinin hesapları namına o işi yapıyorlar. Kimse bizden daha fazla Kürt değildir. Allah’ın izniyle de bu ülkede yaşayan Kürtlerin de, Türklerin de, Zaza’nın da, Laz’ın da, Çerkez’in de, Arap’ın da, Arnavut’un da, Boşnak’ın da hepsinin alnı ak, başı dik bir şekilde kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi diliyle, lisanıyla iftihar edebileceği, özgür bir şekilde, onurlu bir şekilde ama aidiyet duygularıyla bu ülkenin eşit vatandaşı olarak yaşayabileceği bir sistemi inşa etmek için çalıştık. Çözüm süreci de buydu, ondan önceki bütün süreçler de buydu” dedi.

“Türkiye’yi eski günlere geri götürmek istiyorlar”

Yeni sistemi istemeyenlerin çözüm sürecini de, bütün atılan diğer adımları da sürekli sabote ettiğini kaydeden Eker, şunları söyledi:

“Sürekli sabote ettiler, sürekli zehirlediler. Onlarla birlikte bu işi FETÖ’cüler de yapıyordu. Onlar da devletin içindeydi, emniyette, askeriyede, orduda, şurada, burada sinmiş onlar da bunu birlikte yapıyordu. Onlar dışarıdan, FETÖ’cüler içeriden Kürtler huzur bulmasın diye. Biz bir mesele varsa bu meseleyi oturup demokratikleşme ve sivilleşme ile birlikte çözelim. Yeni sorunlar çıkarmadan çözelim, yeni kavgalar çıkarmadan çözelim. Yanlışı düzeltelim, yanlış varsa yanlışı düzeltelim ama bunu kan dökerek değil, terörle, şiddetle değil, insanların hayatına kastederek, çocukları, fidanları kırdırarak değil. Bizim rakiplerimiz ‘Eğer biz iktidar olursak 24 Haziran’da, 25 Haziran’da Türkiye’yi eski haline getireceğiz’ diyorlar. Eski hali nedir? Bürokratik oligarşidir. Türkiye’yi eski günlere geri götürmek istiyorlar. Bu seçimin en önemli seçim olmasının sebebi de budur. İleriye gitmemiz lazım, geriye değil. Her bakımdan hak ve özgürlükler konusunda da, ifade özgürlüğü konusunda da, kalkınma konusunda da, işsizlikle mücadele konusunda da, istihdam oluşturma konusunda da bizim ileriye gitmemiz lazım. Geriye gitmeye tahammülümüz yok” diye konuştu.