AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Hani ilçesini ve ilçeye bağlı Kuyular ile Gürbüz mahallerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e Tarım Gıda ve Hayvancılık eski Bakanı Kudbettin Arzu, kurum müdürleri, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Eker ve beraberindekiler Gürbüz Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle meydanında vatandaşlar tarafından karşılanan Eker ve beraberindekiler, daha sonra mahallede kurulan semt pazarını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Eker, mahallede bulunan seçim bürosunda da vatandaşların sorunlarını dinledi.

“Terör örgütleri üzerinden Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedefe koyuyorlar”

Ardından Eker ve beraberindekiler Hani ilçesine geçti. İlçe merkezinde kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılanan Eker, esnaf ziyaretinin ardından ilçe seçim bürosuna geçti. Burada vatandaşlara seslenen Eker, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Seçimi iki bakımdan önemsediklerini kaydeden Eker, “Birincisi Türkiye ve dünyadaki bütün Müslümanlar ve bütün mazlum coğrafya için. Bilin ki 24 Haziran’da, o gün, o gece bütün İslam coğrafyasında ve bütün mazlum coğrafyada aynı sizin gibi Müslüman kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun partisi AK Parti’nin başarısı için dua ediyor olacak. Herkes gözünü ona dikmiş. Bunun içindir ki yabancılar da, bir takım karanlık odaklar da terör örgütleri üzerinden Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedef koyuyorlar ama yağma yok. Biz Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağız ve Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Üzerlerine vazifeymiş gibi birileri kalkıp ‘seni başkan yaptırmayacağız’ demişti ya biz de onlara inat diyoruz ki ‘ seni başkan yaptıracağız’” dedi.

“Herkesin işi olursa, gücü olursa kimse o çocukları kandırıp dağa götüremez”

İşin bir de Diyarbakır boyutu olduğunu kaydeden Eker, “Diyarbakır terörün gölgesinin altında kaldı. Çünkü yatırımcı önce güvenlik diyor. Öyle ya PKK terör örgütü şantiyeyi bastı mı, yola mayın döşüyor mu, işçileri dağa kaçırıyor mu, iş makinelerini yakıyor mu? Ne istiyorsun kardeşim sen? Hanili’den, Diyarbakırlı’dan sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun kabus gibi çökmüşsün bu şehir ileri gitmesin, ekonomi büyümesin yatırım artmasın diye bütün sabotajlarını, provokasyonlar, saldırılar bunun için. Çünkü Diyarbakır’a AK Parti’nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa o zaman PKK dağa götürecek genç bulamaz. Herkesin işi olursa, gücü olursa, karnı tok sırtı pek olursa o zaman kimse o çocukları kandırıp dağa götüremez. Kürt çocuklarının kanları da dökülmez. Annelerin yüreği de yanmaz” diye konuştu.

Eker ve beraberindekiler daha sonra Kuyular Mahallesi’ni ziyaret etti.