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21 Haziran 2018 11:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: “Annelerin yürek yangınlarının sönmesini istiyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim bürosunda kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: “Annelerin yürek yangınlarının sönmesini istiyoruz”

21 Haziran 2018 11:00

Annelerin çok acılar çektiğini belirten Eker, “Burada ne kadar acı yaşandıysa, ne kadar ocak söndüyse, ne kadar yürek yangını olduysa bunu en iyi Diyarbakır’ın kadınları bilir. Biz sizin yürek yangınlarınızın sönmesini istiyoruz” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında dernekleri ziyaret edip, kadınlarla bir araya geldi. İlk olarak Kayapınar’da partisinin milletvekili adayı Nezihe Kent’in bürosunu ziyaret eden Eker, kadınların zılgıtları ve alkışlarıyla karşılandı. Diyarbakır’ın bu seçimde kaderini değiştirecek bir karar vermesini istediklerini ifade eden Eker, “Bu karar Diyarbakır’ın barış ve huzurunun kararı olacak. Siz bu kararla, bu tercihle Diyarbekir’i barış isteyen mesajını Ankara’ya, bütün Türkiye’ye ve dünyaya vermiş olacaksınız. Çok acılar çektiniz. Bu şehrin dökülen gözyaşları aslında sizin yüreğinizden kopup gelen yaşlardır. Sizin anne olarak yürek yangınlarınızın ifadesidir. Burada ne kadar acı yaşandıysa, ne kadar ocak söndüyse, ne kadar yürek yangını olduysa bunu en iyi Diyarbakır’ın kadınları bilir. Biz sizin yürek yangınlarınızın sönmesini istiyoruz. Sizin göz yaşlarınızın dinmesini istiyoruz. Sizin evlatlarınızın aş ve iş sahibi olmasını istiyoruz. Biliyoruz ki ocakları söndüren, yürekleri yakan terör aynı zamanda evlatlarınızın işsiz kalmasını istiyor. Onlar iş ve aş olsun istemiyorlar. Çünkü iş ve aş çok olursa dağa götürmek için kandıracakları kimseyi bulamazlar. 24 Haziran bu tercihin yapılacağı gündür” dedi.


Konuşmanın ardından kadınlar ve engelli bireyler tarafından yapılan Türk bayrağı, Eker’e hediye edildi. Eker, daha sonra Hayrat Vakfı ile Sultan Şeyhmus Dergahı’nı ziyaret etti.




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