dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Çermik ilçesini ziyaret etti. Eker, ziyaret kapsamında yaklaşık 2 bin kişiyle birlikte iftarını açtı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Çermik ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e milletvekili Ebubekir Bal, milletvekili adayları Remzi Çayır, Mehmet Emin Yılmaz, Fehmi Kardeşoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

İki bin kişiyle iftar

Çermik Belediyesi tarafından kent meydanında organize edilen iftar programına katılan Eker ve beraberindekiler büyük bir coşku ile karşılandı. Edilen duaların ardından Eker ve beraberindekiler yaklaşık 2 bin kişiyle birlikte iftarını açtı.

“Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz”

İftar sonrası Çermiklilere seslenen Eker, millet için, Türkiye’nin bekası için 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Türkiye’nin kalınmasını istediklerini kaydeden Eker, “Biz Türkiye’de herkesin işi, aşı olsun istiyoruz, sofrasında bereket olsun istiyoruz. Memleketin içerisinde huzur olsun istiyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yürüyüşünü engellemeye çalışanlar, Ortadoğu’yu kana bulayan hain bir kesim karanlık odakların vekaletini taşıyan terör örgütleri, bir gün bunun adı DAEŞ’tir, bir gün PKK’dır, bir gün FETÖ’dür, YPG’dir başka bir şeydir. Ama artık bunlar terör örgütüdür ve bunla üzerinden kan gölüne çevrilmeye çalışılıyor. Bunların hepsinin kaynağı birdir, hepsi aynı çeşmeden su içmiş. Hepsi aynı prizden elektrik alıyor. 24 Haziran’da Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçtireceğiz ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kadrolarını da milletimizin izniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en büyük grup olarak iktidar olarak oraya yerleştireceğiz” dedi.