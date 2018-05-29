AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Ergani ve Çüngüş ilçelerini ziyaret etti. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Eker, “Son 16 yılın en önemli seçimi hangisi derseniz size 24 Haziran derim” dedi.

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Ergani ve Çüngüş ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e milletvekili adayları Remzi Çayır, Mehmet Emin Yılmaz, Muhammet Ahmet Mahsum Melikoğlu, Emre Yazıcıoğlu, AK Parti il Başkanı Süleyman Serdar Budak, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Davul zurna ile karşılandı

İlk olarak Ergani ilçe parti binasını ziyaret eden Eker, partililer tarafından davul, zurna ve halaylarla karşılandı. Burada halkı selamlayan Eker ve milletvekili adayları daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Tek tek esnafı ziyaret eden Eker ve beraberindekiler, şikayet ve talepleri de not alıp çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Çüngüş’te muhtar, STK ve vatandaşlarla buluştu

Ergani’den sonra Çüngüş’e geçen Eker ve beraberindekiler, ilçe öğretmenevi konferans salonu girişinde aralarında muhtar, sivil toplum kuruluşu, partililer ve vatandaşların yer aldığı kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Karşılama sonrası konferans salonunda toplantıya geçildi. Burada konuşan Eker, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin son 16 yılın en önemli seçimi olduğunu vurguladı. Eker, şunları söyledi:

“Bütün seçimler önemli, önemsiz bir seçim yok. Ama son 26 yılın en önemli seçimi hangisi derseniz kesinlikle 24 Haziran. İki şey için önemli. Birincisi Türkiye’nin beka, varlık meselesi. Bizim çevremizde, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da bütün bu bölgede emperyalist güçler harita değişikliği istiyor. Müslümanların kanı dökülüyor. İslam medeniyetinin büyük merkezlerinin tamamı yakılıp, yıkıldı. Şam, Bağdat, Halep, Musul yakıp yıktılar hepsini. Olan bitene bir ülke, bir lider itiraz ediyor. Onların işlerini zorlaştırıyor. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan, o ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.”

Salondakilerin talep ve şikayetlerini dinleyen Eker ve beraberindekiler, daha sonra Çermik ilçesine geçti.