dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu belirterek, "Çünkü Ortadoğu’ya dönük, terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilen vekaletler savaşının hedefinde AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bütün bu olan bitene, birtakım senaryolara itiraz ediyor, bizim de söyleyecek bir sözümüz var dediği için esasen hedefe konmuş durumda" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Yemeğin ardında bir konuşma yapan Eker, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu ifade ederek, "Nedeni de Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük idare reformunun seçimle birlikte hayata geçecek olmasıdır. Bu da seçimi çok önemli kılıyor. Yasama yürütme ve yargı erkinin birbirinden ayrılarak hem de üçlü bir Meclis’in hem güçlü bir yürütmenin hem de bağımsız ve tarafsız bir yargının teşekkülü ile üç sistemin birlikte Türkiye’yi yönettiği, idare ettiği bir yeni idare sistemi hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

"Diyarbakır’a yeteri kadar yatırımcı gelmedi"

Diyarbakır açısından değerlendirdiklerinde de seçimi çok önemli gördüklerini vurgulayan Eker, "Diyarbakır’a gerek ekonomik istikrar paketleri gerekse ekonomi ile ilgili yatırımlar ile ilgili teşvik paketlerinde yeteri kadar yatırımcı gelmedi. Bunun da bir tek nedeni var o tek neden de terör ve bununla ilgili duyulan endişedir, güven duygusunun maalesef bir şekilde zehirlenmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hem Türkiye için tezlerimiz, iddialarımız var hem de aynı şekilde Diyarbakır için. O nedenle bizim kampanya sloganımız da ’Vakit Diyarbakır vakti’ diyoruz. Biz terör örgütünün sabotajlarına, saldırılarına, engelleme çabalarına rağmen alt yapıyla ilgili ve temel sektörlerle ilgili Diyarbakır’da geçen zaman içerisinde çok önemli yatırımlar yaptık, gerçekleştirdik. Birçok alanda olan bu yatırımların listesi çok uzun. Hem ulaşım sektöründe hem altyapıda hem tarım sektöründe hem sağlık sektöründe hem de eğitim sektöründe hem diğer birçok sektörde Diyarbakır’ın gelecekte yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili bütün bu yatırımı teşvik tedbirlerinin Diyarbakır açısından daha cazip hale gelmesi için alt yapıyla ilgili yeni bir takım projeleri zaten bu süreç içerisinde başlattık onları inşallah tamamlayacağız ve üstüne yenilerini ekleyeceğiz. Bölgede daha yüksek düzeyde ve kolay bir şekilde istihdam sağlayacağına inandığımız tekstil sektörünün geliştirilmesi ile ilgili bir ciddi projemiz var. Diyarbakır’ın bir lojistik üssü olmasıyla ilgili yine bir çabamız var o da belirli bir noktaya kadar geldi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılmasıyla ilgili mevcut Sanayi Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesi, genişletilmesi ile ilgili ortada çabalar var" ifadelerini kullandı.

"Bu seçim Türkiye’nin kader seçimidir"

24 Haziran’da yapılacak seçimlerinin aynı zamanda Türkiye’nin bir kader seçimi olduğunu dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye’yi de değil bütün Ortadoğu’yu ilgilendiren bir seçim olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Ortadoğu’ya dönük olarak terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilen vekaletler savaşının hedefinde AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bütün bu olan bitene, birtakım senaryolara itiraz ediyor, itiraz edebiliyor. ’Bizim de söyleyecek bir sözümüz var’ diyor ve itiraz ettiği için de esasen hedefe konmuş durumda ama biz burada milletimize inanıyor ve güveniyoruz ve kendi medeniyet havzamızdaki bütün milletlere, onların değerlerine inanıyoruz. O nedenle AK Parti sadece kendisi için değil Afrika’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan, Balkanlar’a bütün bir büyük coğrafya için, oradaki mazlumlar için bir model ve bir umuttur. O nedenle de biz bu umuda, bu modele sahip çıkmak ve bu umudu boşa çıkarmamak azminde ve kararlılığındayız. Bunun içinde gece gündüz çalışacağız."

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları basına tanıtıldı.