AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, iş dünyasını ziyaret etti

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyasını ziyaret etti. Barış, huzur ve güven duygusunun şehrin en temel sorunu olduğunu belirten Eker, “Bu sorunun en büyük sebebinin PKK terör örgütüdür” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyasını ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanlarından Kutbettin Arzu, kurum temsilcileri ve partililer eşlik etti.

İlk olarak Diyarbakır Ticaret Borsası’nı (DTB) ziyaret eden Eker ve beraberindekiler, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTB meclis ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşil, DTB çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölge çiftçilerinin sorunlarına değinene Yeşil, eski stadyum alanının milli parka dönüştürülmesini talebinde bulundu. Talep ve isteklerini not alan Eker, konunun takipçisini olacağını belirtti. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Eker ve beraberindekiler ayrıldı.

Eker ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na (DTSO) geçti. Eker ve beraberindekiler DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan karşılamanın ardından DTSO Meclis Toplantı Salonuna geçti.

Barış, huzur ve güven duygusunun şehrin en temel sorunu olduğunu belirten Eker, bu sorunun en büyük sebebinin PKK terör örgütü olduğunu kaydetti. Eker, “Bu şehrin parametreleri, tarihi bize şunu gösteriyor. Dünya harikası bir şehir. En büyük gücünü de coğrafi lokasyonu derin bir hikmetin eseridir ama vasfı, özelliği de esas itibariyle surların siluetini karşımıza koyduğumuzda onun bir insan kalbine benzediğini görürüz. O insan kalbi aynı zamanda barışın kalbidir. Son bin 400 yılda burada çok sayıda farklı etnik, farklı inanç grubu, inançlar, dinler barış içerisinde yaşadı. Barış, huzur ve güven duygusu bu şehrin en temel sorunudur. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu sorunun sebebi de PKK terör örgütüdür. Onun gölgesi her şeye yansıdı. Eğer bu şehir son 16 yılda diğer şehirler gibi teşvik, tedbirleri ile, getirilen ekonomik destek paketlerinde yeteri kadar bu şehrin hayatına katkı sağlamadıysa bunun temel nedeni buradaki bu baskı ve terör sebebiyle zedelenen güven duygusudur. Burası hep pozitif ayrımcılığa tabi tutuldu ama esas sıkıntı o olduğu için hiçbir yerde Diyarbakır’daki kadar araç yakılmadı, şantiyeler basılmadı. Hiçbir yerde Diyarbakır’daki kadar iş dünyası yatırımcı tehdit duygusunu ve güvensizlik duygusunu hissetmedi. Bunu bilmeniz lazım. Kürt meselesinin bizden önceki bir seyri var. Biz o süreci şiddetle reddettik, reddediyoruz. Biz ırkçılığa, tekçiliğe, kimlik inkarına, Kürt kimliğinin reddedilmesine karşıyız. Buna ait kimliğin en önemli unsuru olan kültür ve kültür üzerinden en önemli unsuru olan Kürt dili üzerindeki baskılarına da şiddetle karşı çıktık. Bunları da tersine çevirecek çok adım attık. Ama meselelere çözüm yaklaşımız farklıdır. Biz bunu barış içerisinde yeni sorunlar üretmeden çözelim diyoruz bir de Türk sorunu oluşturmadan çözelim diyoruz ama PKK terör örgütü de destek aldığı, yönlendirildiği uluslararası bir takım güçlerin tesirinde. Onlar ise tamamen şiddet ve terör üzerinden çözmeye çalışıyor. Kaotik bir ortam olsun, ölüm çok olsun, müdahale olsun, kargaşa olsun, yıkım olsun. Bizim tarzımız barış ve huzur içerisinde yeni sorunlar üretmeden bunu çözelim. Bu da demokratikleşme ve sivilleşme ile olur” dedi.

Konuşmaların ardından Eker, DTSO meclis üyelerinin sorunlarını cevapladı. Soru cevap kısmının ardından Eker ve beraberindekiler Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine (DESOB) geçti. Birlik bünyesinde oda başkanlarıyla bir araya gelen Eker, soruları cevapladı. DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Kürt sorunun çözümünde, kentin gelişimine ve ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı Eker’e teşekkür etti.