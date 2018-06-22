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22 Haziran 2018 09:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sur esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, tarihi Sur ilçesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sur esnafını ziyaret etti

22 Haziran 2018 09:53

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Eker, karanfil dağıttı, sorunları dinledi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, tarihi Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyarette, Eker’e, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kudbettin Arzu, parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Ziyaretine İnönü Caddesi’nden başlayan Eker, tek tek esnaf ile selamlaşarak karanfil dağıttı. Yoğun bir ilgi ille karşılaşan Eker, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret boyunca yolda karşılaştığı vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyen Eker, sorunların çözümü noktasında çalışma yapacaklarını ifade etti. Ziyaretini Gazi Caddesi boyunca sürdüren Eker, daha sonra yenileme çalışmaları devam eden Dört Ayaklı Minare ve Muhtasar Camisi’nde incelemelerde bulundu. Burada çalışmaları sürdüren ekiple selamlaşan Eker, iyi dileklerinin ardından programını sürdürmek üzere ayrıldı.




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