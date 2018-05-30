dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Sur ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Köylerde kalabalık kitleler tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Eker, “En güzel, en büyük ihtiyaç gönüllerin yapılmasıdır. Gönülleri de biz yapmak istiyoruz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Sur ilçesine bağlı Özekli, Büyükakören ve Kavaklıbağ köylerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, kurum temsilcileri, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

“AK Parti kör ideolojilerin partisi olmadı”

Eker ve beraberindekiler ilk olarak Özekli köyünü ziyaret etti. Burada kalabalık bir kitle tarafından coşkulu karşılanan Eker ve beraberindekiler öğle namazının eda edilmesinin ardından köy taziye evinde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara hitap eden Eker, yıkmak değil yapmak istediklerinin ve en önemlisinin de gönülleri yapmak olduğunu kaydetti. AK Parti’nin özellikle bir hizmet siyaseti yaptığını kaydeden Eker, “Kör ideolojilerin partisi olmadı. Vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştırırız, refahını nasıl arttırırız, ekmeğini aşını nasıl büyütürüz, işsiz gence daha çok nasıl iş imkanı oluştururuz, devleti nasıl iyi yönetirsek insanlar kendi hayatlarını daha rahat bir şekilde yaşarlar ve daha çok yakın olurlar birincisi bu. İkincisi de birikmiş tarihsel meseleleri çözmek, sorunları çözmek. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yok. Geçmiş dönemde Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt kardeşimizin, varlığı inkar ediliyordu, reddediliyordu. Resmiyette yoktu. Öyle zamanlar olmuş ki geçmişte bazılarınız belki gördü bazılarınız duydu, Kürtçe konuşmak bile yasak. Biz AK Parti olarak geldiğimizde bu yanlış politikalara bir son verdik. Bugün devletin 24 saat Kürtçe yayın yapan radyo ve televizyonu var. Hiçbir şey de olmuyor. Ne devlet yıkıldı, ne millet parçalandı, hiçbir şey yok. Hak da budur, hukuk da budur, böyle olmalıydı. Bizim diğerlerinden farkımız bu” dedi.

“Terörle, şiddetle, zorbalıkla kimse kimseye bir şey dikte ettirmesin”

Yeni problemler yaratmadan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Eker, “Yeni sorunlar üretmeden, yeni bir sorun açmadan, yeni yaralar açmadan, yeni problemler ortaya çıkarmadan barış içinde gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Çözüm süreci de bunun için. Kavgasız, gürültüsüz yapalım bu işi. Ondan sonra herkese gelsin kim ne diyorsa, herkesin fikri kendine, gelsin seçimlerde yarışsınlar. Ama zorla, baskıyla, korkmayla, terörle, şiddetle, zorbalıkla kimse kimseye bir şey dikte ettirmesin. Biz buna karşıyız. AK Parti’nin diğer partilerden farkı budur” diye konuştu.

“Gönülleri de biz yapmak istiyoruz”

Sur’da yaşanan hendek olaylarını anımsatan Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Güzelim Diyarbakır şehrini yıkmaya kalktılar, yaktılar. Fatihpaşa Cami’yi kim yaktı? Minberini yaktılar. İçinden yaktılar, dışardan atılan bombayla falan değil. Oradaki kiliseyi de yaktılar, yıktılar. Niye? Çünkü amaç yıkmaktır yapmak değil. Bizim varlığımız bu. Biz diyoruz ki biz yıkmayacağız, yapacağız. Gönülleri de yapacağız. En güzel, en büyük ihtiyaç gönüllerin yapılmasıdır. Gönülleri de biz yapmak istiyoruz. Huzura ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgasız, gürültüsüz, gözyaşı olmadan birlikte bir dünyayı nasıl inşa ederiz biz onun için çaba sarf ediyoruz.” Konuşmaların ardından köyden ayrılan Eker, kendisini dinleyen muhtarların ve vatandaşların sorunları dinledi. Eker ve beraberindekiler daha sonra Büyükakören köyü ile Kavaklıbağ köylerini ziyaret etti.