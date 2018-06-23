AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker:

İş dernekleriyle yapılan toplantıda yatırımcının güvenlik kaygısına dikkat çeken Eker, "Diyarbakır’ın kaderine bu manada sahip çıkması gerekir" dedi.

Ziyarette Eker’e, Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu, parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

"Bu seçimi bir fırsat ve imkan olarak görüyoruz”

İlk olarak Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesini ziyaret eden Eker ve beraberindekiler burada dernek yönetimi ve üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Burada konuşan Eker, "Bu şehirde özellikle sanayici ve iş adamlarının temel meselesinin yatırım ortamı ile ilgili endişelerinin izale edilmesi, yatırım ortamının, güvenlik duygusunun o psikolojik bariyerin aşılması inanıyorum ki sanayicileri de iş adamalarını da Diyarbakır’da daha çok yatırım yapmaya yöneltecektir. Bu seçimi biz bunun bir fırsatı ve imkanı olarak görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle istihdam sorunun aşılması, işsizlik probleminin giderilmesinin bir fırsatı olarak bu seçimi değerlendirmek gerekir. Diyarbakır’ın AK Parti hükümetleri dönemlerinde yatırım teşviklerinden ve desteklerinden en fazla pay alan, listenin en üstünde yer alan bir il olduğunu biz biliyoruz. Bunu da özellikle yaptık. Çünkü Diyarbakır’ın yatırıma ve hizmete her yerden daha çok ihtiyacı var. Ne var ki özel sektör ve yatırımcı Diyarbakır ile ilgili maalesef terör örgütünün yaptığı uygulamalar ve verdiği rahatsızlıktan ötürü oluşan olumsuz algı ve imaj burada Diyarbakır’ın hep aleyhine olmuştur. Bu seçimde vatandaşlara Diyarbakır’ın kaderine bu manada sahip çıkması gerekir. Yapılacak oy tercihleri ve verilecek oylarla bu imajın aşılmasına, imajın daha pozitif bir hale gelmesine katkı sağlayacak bir fırsat ve buna dönük bir mesaj olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Eker, daha sonra Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) yönetimini ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Eker ve beraberindekiler, Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesi ile Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Eker, vatandaşların talep ve sorunları dinledi.