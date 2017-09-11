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11 Eylül 2017 12:11

AK Parti Kocaköy, Kulp ve Lice kongreleri yapıldı

AK Parti Kocaköy, Kulp ve Lice ilçelerinin 6’ncı olağan kongreleri yapıldı.

AK Parti Kocaköy, Kulp ve Lice kongreleri yapıldı

11 Eylül 2017 12:11


AK Parti Kocaköy, Kulp ve Lice ilçelerinin 6’ncı olağan kongreleri, Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, İl Başkanı Muhammed Dara Akar, ilçe başkanları ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı. İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kongrelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın mesajları okundu.


Kongrelerin açılış konuşmalarını yapan İl Başkanı Akar, AK Parti’nin 16 yılda yeni bir Türkiye oluşturduğunu belirterek, partisinin Türkiye’nin temeli olduğunu kaydetti. Akar, “Çok sıkıntılı günler geçirdik bundan sonra birlik ve beraberlik ruhu ile hareket edeceğiz, Demokrasiden asla ödün vermeyeceğiz. Türkiye ne zaman şaha kalktıysa birileri düğmeye bastı, millete operasyon yaptı.17-27 Aralık ve 15 Temmuz gibi tarihlerde millette operasyon yapanlar daima bizi karşılarında bulacaktır. Bizi 2023 hedeflerimizden kimse vazgeçiremez” dedi.


Kongrelerde, Kulp İlçe Başkanlığına Amil Yatçı, Kocaköy İlçe Başkanlığına Eşref Türe ve Lice İlçe Başkanlığına İsmail Demir seçildi.




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