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15 Mayıs 2018 12:19

AK Parti milletvekili aday adayı Fettah Şeker’den İsrail’e tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Fettah Şeker, İsrail’in Filistinlilere yönelik yaptığı insanlık dışı vahşeti kınadığını söyledi.

AK Parti milletvekili aday adayı Fettah Şeker’den İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 12:19


Filistin’de çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının ardından İsrail’e tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Fettah Şeker, İsrail’in yaptıklarının insanlıkla bağdaşmayacak, utanç verici olduğunu söyledi. Şeker, “Masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan kanlı saldırıların, Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin, kirli ve karanlık yüzlerini ortaya koymuştur. Özgürlükten dem vuran birçok dünya devletinin bu trajediye kayıtsız kalmaması ise bu olaydan daha vahimdir. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyorum. Siyonist İsrail kadar ABD yönetimi de bu zulümden sorumludur. ABD ve İsrail bilmelidirler ki, attıkları bu hukuksuz adımlar, Türkiye için yok hükmündedir. Bizler hiçbir şekilde bu vahşete seyirci kalıp susmayacağız. Hiçbir şey yapamasak da ellerimizi açıp, ‘Ya Rabim Filistin şehitlerini cennetin ile şereflendir, Filistin’deki kardeşlerimizi şehit edenleri ise cehennemin en derin çukuruna gönder’ diye dua edeceğiz. Müslümanın en büyük silahı duasıdır ey Müslüman kardeşlerim herkes büyük silahına sarılsın Filistin için dua etsin, Rabim dualarınızı kabul etsin” dedi.




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