Ak Parti milletvekili adayı Erdal Atik, esnafı ziyaret etti

Ziyarette esnafı dinleyen Atik, gündemi, kendi projelerini ve Ak Parti hizmetlerini anlattı. AK Parti’nin kurulduğu gündün itibaren halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü dile getiren Atik, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 25 Haziran’a ayrı bir Türkiye ile uyanmayı umut ettiklerini belirten Atik, yeni bir sisteme uyanacak olan ülkenin şaha kalkacağını kaydetti.

Yenişehir esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Atik, çalışmalarında esnaf taleplerine dikkat edeceğini ve ziyaretlerini sürdüreceğini ifade etti.