AK Parti Silvan 6’ncı Olağan Kongresi

Kongrede konuşan Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Silvan’da gencecik Fırat Simpil’e acımayanlar, bombalarla 8 yaşındaki 10 yaşındaki çocukları ölüme sürükleyenler, Silvan’ı yerle bir edenler Silvan Barajı’nın yapılmasını istemiyor” dedi.

AK Parti Silvan İlçe Teşkilatının 6’ncı Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye, Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Ensarioğlu, son otuz yıllık süreçte yaşananların Diyarbakır’ı, bölgeyi ve ülkeyi etkilediğini ancak bu ateşin en çok Silvan’ı yaktığını ifade etti.

Silvan’da son otuz yılda çok büyük tahribatlar yaşandığını anlatan Ensarioğlu, “Çok büyük acılar yaşandı. Silvan, gencecik evlatlarını çok değerli insanları yitirdi ve en son daha bir buçuk yıl önce bu ilçede çok büyük bir yıkım yaşandı” dedi.

Partisinin iktidara geldiğinden bugüne Türkiye’de olduğu gibi Silvan’da da çok büyük hizmetler yaptığını anlatan Ensarioğlu, “2011 yılında milletvekili olduğumuz zaman arkadaşlarımız ile beraber Silvan Barajı hepimizin en büyük rüyası ve hayaliydi. Bölgenin kaderini değiştirecek olan Silvan barajının temelini attık. Birileri yıllardır Silvan Barajı yapılmasın diye ellerinden geleni yaptılar. Defalarca şantiyeleri bastılar, çalışanları kaçırdılar, insanları öldürdüler, askerleri şehit ettiler. ‘Silvan Barajı’nı yaptırmayacağız’ dediler. ‘Niye yaptırmayacaksınız’ diye sorduğumuzda, ‘Zergele Vadisi’nde çiçekler ve böcekler zarar görecekler’ dediler. Siz ne zamandan beri bu kadar duyarlı oldunuz, siz ne zamandan beri çiçeğe ve böceğe kıymet verir oldunuz. Silvan’da gencecik Fırat Simpil’e acımayanlar, bombalarla 8 yaşındaki 10 yaşındaki çocukları ölüme sürükleyenler, Silvan’ın tarihini yok edenler, çiçekler ve böcekler için Silvan Barajı yapılmasın diyor. Bunların niyeti ne çiçektir, ne böcektir, ne de sizin evlatlarınızdır. Bunlar gerçek yüzlerini ortaya koydular. Şehirlerimizi, tarihimizi yok ettiler. Gençlerimizi ölüme sürüklediler. Bunlar bugün Ortadoğu’da Amerika’nın taşeronluğunu yapıyorlar, Suriye’de, Irak’ta, İran’da Almanya’nın ve Rusya’nın taşeronluğunu yapıyorlar. Bu millet artık bu oyuna gelmeyecek ve gelmiyor. Şimdi hiç kimseyi kandıramıyorlar, hiç kimsenin duygusunu sömüremiyorlar ve yandaş bulamıyorlar. Yalanlarına karşılık bulamıyorlar bu millet sizi iyi anladı ve iyi tanıdı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Nimet Aksoy ve listesi, 165 delegenin oyunu alarak, yeniden başkanlığa seçildi.