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04 Mayıs 2018 16:20

AK Parti teşkilatlarında erken seçim öncesi heyecan dorukta

Diyarbakır’dan AK Parti aday adayı olan Mervettin Tosunlu, yarın gerçekleşecek olan temayül yoklaması seçim bürosunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti teşkilatlarında erken seçim öncesi heyecan dorukta

04 Mayıs 2018 16:20

Temayül yoklamasında tüm adaylara başarı dileyen Tosunlu, “Sonuç ne olursa olsun, kazanan şehrimiz Diyarbakır ve partimiz AK Parti olacaktır” dedi.


Diyarbakır’dan AK Parti aday adayı olan Mervettin Tosunlu, yarın gerçekleşecek olan temayül yoklaması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim bürosunda konuşan Tosunlu, tüm adaylara başarı dilediğini ve sonuç ne olursa olsun kazananın AK Parti olacağını ifade etti. Temayül yoklamalarını demokrasi şöleni olarak adlandıran Tosunlu, “Türk siyasetinde çığır açan bir lider olan Cumhurbaşkanımızın, Diyarbakır’da en güçlü şekilde temsil edilebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Demokrasi bayramı şeklinde geçen temayül yoklamaları, teşkilatımızın her zaman ilk günkü heyecanını korumasında ciddi bir önem arz ediyor. Yarın yapılacak olan temayül yoklamasına 121 sıra numarasıyla katılacağım. Temayül yoklamasına katılan bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Yoklama sonrası sonuç ne olursa olsun, kazanan şehrimiz Diyarbakır ve partimiz AK Parti olacaktır. Daha öncesinde olduğu gibi, yarın ve sonrasında da sonuç ne olursa olsun temayül yoklamasında görüş belirtecek olan ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere bütün parti teşkilatımızın emrinde ve hizmetinde olacağım. Bizim için önemli olan davamız, liderimiz ve gayretimizdir” dedi.


Aday adaylarının değerlendirileceği temayül yoklaması yarın Seyrantepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek.




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