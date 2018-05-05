AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

24 haziranda gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için partiler de çalışmalarına hız verdi bu kapsamda AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olarak başvuranlar arasında temayül oylaması gerçekleştirildi. Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve bin 854 delegenin oy kullanmasının beklendiği yoklama öncesi milletvekili aday adayları ve beraberindekiler sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Kendilerine ayrılan bölümlerde stant açıp ikramda bulunan aday adayları, tanıtım broşürlerini delegelere vererek temayül yoklamasında kendilerine oy verilmesini istedi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Erdal Atik, temayül yoklamasının çok heyecanlı ve güzel geçtiğini söyledi. Atik, “Çalışmalarımı tamamladım ve ilçe ziyaretlerimi tamamladım. Çok başarılı bir dönem geçirdik. Bugün temayül yoklamasına çok yoğun bir ilgi var, umarım güzel bir oy alırız. Buradaki halkımızın ilgisi çok güzel. Halkın bize ilgisi çok güzel, inşallah bir fark oluşturmuş olacağız. Seçilsem de seçilmesem de hizmetlerim devam edecek, Allah’ın izni ile hedefimiz 2023, hep beraber başarılı olacağız” dedi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Suna Kepolu ise, daha önce ziyaretlerini tamamladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Biz bütün ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kendimizi ve projelerimizi anlattık. Uzun zamandır siyasetin içindeyim ve kanaat önderi rolüm de var. Sağ olsunlar beni iyi tanıyorlar. Çok keyifli geçti çalışmalarımız, bugün de güzel geçeceğine inanıyorum. Bu millet, vatan için hangisi hayırlısı ise Allah onu nasip etsin. Bizim dileğimiz temennimiz bu yöndedir.”

Bin 854 delegenin oy kullanacağı temayül sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanacağı öğrenildi.