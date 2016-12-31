Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:23

AK Partili kadınlardan Halep’e yardım

AK Partili kadınlardan Halep’e yardım

31 Aralık 2016 15:23

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, tüm geliri Halep’e gönderilmek üzere kermes düzenlendi. Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı’nda, açılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Partili kadınlar tarafından evde hazırlanan yiyeceklerin satıldığı kermesin tüm gelirinin Halep’e gönderileceği öğrenildi.
Düzenledikleri kermes ile ilgili bilgiler aktaran AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, Halep’in ve Halep halkının zor günler yaşadığına dikkat çekerek insani yardım oluşturulması için herkese Halep’e yardım için destek çağrısında bulundu. Evsen, "Halep’teki mazlum olan kardeşlerimizin bir nebzede yanında olabilmek ve onlarla bir dilim ekmeğimizi paylaşmak amacıyla başlattığımız kermesimize destek veren tüm kadın kolları üyelerimize ve halkımızdan Allah razı olsun. Biz AK Partili kadınlar olarak Halep’te yaşanan drama ve o drama maruz kalanlara seyirci kalmayacağız, inşallah yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç