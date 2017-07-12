AK Partili Kikizade’den 15 Temmuz’a Çanakkale benzetmesi

Milletimiz o gün ümmet bilinciyle bir kahramanlık destanı yazmıştır” dedi.

AK Parti Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Türkiye’nin terör karşısında hiçbir zaman diz çökmeyeceğini ifade eden Kikizade, “Hainler bilmedir ki bu milletin tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur. Bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden bir milletin evlatlarıyız. 15 Temmuz bunun en somut örneğidir. Milletimiz ümmet olma bilinciyle hareket ederek hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz darbe girişimini diğer darbelerden ayıran taraf işgalci olmasıdır. Uluslararası aktörler her fırsatta ortaya çıkıp milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozma çabasına giriyor. Bu çabalar kahraman milletimizin yazdığı destanlarla her seferinde boşa çıkarılacaktır” diye konuştu.