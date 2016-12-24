Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 13:36

AK Partili Kikizade’den millete ve TSK’ya başsağlığı

AK Partili Kikizade’den millete ve TSK’ya başsağlığı

24 Aralık 2016 13:36

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DAEŞ’in bombalı araçlarla gerçekleştirdiği saldırılarda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten Kikizade, “Şehit ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında, ülkesini ve milletini korumak için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Kikizade, terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ’ye karşı mücadele eden ülkemizin, dünyada birden fazla örgütle aynı anda mücadele eden tek ülke olduğunu söyledi. Kikizade, “Son dönemde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de PKK’nın saldırıları, Ankara’da Rusya Büyükelçisi’nin FETÖ mensubu tarafından suikast sonucu öldürülmesi ve DAEŞ’in sınır güvenliğimize yönelik tehditleri, aslında tek bir amaca hizmet etmektedir, Türkiye’yi kaosa sürükleyip, yalnızlaştırmak, itibarsızlaştırmak ve istikrarsızlaştırmak istemektedirler. Ancak, bunun için gayret sarf edenlerin hevesi her defasında kursağında kalmaktadır. Her saldırı sonrası birbirine daha da kenetlenen milletimiz, terör örgütlerine en güzel cevabı vermektedir. Hiçbir terör örgütü ve arkalarındaki hiçbir gücün, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yoktur. Türkiye’ye tehdit oluşturan her türlü unsur, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi, güçlü Türk milletini ve ülkesine sadık güvenlik güçlerini her zaman karşılarında bulacaktır” diye konuştu.
AK Parti Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, alevisi ve sunisi ve güvenlik kuvvetleriyle milletimizin tek yürek olup şer odakların karşılarında dimdik durduğu gibi bu süreçte de aynı tavrı göstereceğini dile getirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç