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13 Eylül 2017 12:45

Akar: “AK Parti, spora çok büyük yatırımlar yapıyor”

Avrupa Balkan ve Türkiye Yüzme Şampiyonu ve Milli yüzücü Dilek, Gerez ve beraberindeki heyet AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar’ı ziyaret etti.

Akar: “AK Parti, spora çok büyük yatırımlar yapıyor”

13 Eylül 2017 12:45


Başarılı Yüzücüyü makamında ağırlamaktan memnuniyetini dile getiren Akar, sporcuların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, AK Parti’nin spora çok büyük bir yatırımlar yaptığını söyledi. Yüzme sporunun gençlerin geleceği açısından büyük önem arz ettiğine dikkat Akar, “En büyük umudumuz yüzme ve sporun diğer dallarında dereceler elde edebilecek, rekorlar kırabilecek gençlerimizin daha fazla çıkmasıdır. Ben inanıyorum ki, gençlerimiz gerekli imkanların sağlanması durumunda yüzme konusunda çok başarılı olacaklardır. Milli yüzücümüz, Dilek Gerez de onlar için güzel bir örnek. Yakın gelecekte bu branşta başarılı sporcular çıkacağına umuyorum” ifadelerini kullandı.




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