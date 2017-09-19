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19 Eylül 2017 13:02

Akar: “Kayapınar Diyarbakır’ın vitrinidir”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Kayapınar’ın, birçok kentten daha modern ve gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, Diyarbakır’ın vitrini olduğunu ifade etti.

Akar: “Kayapınar Diyarbakır’ın vitrinidir”

19 Eylül 2017 13:02


AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve parti genel merkezince Kayapınar İlçe Başkan adayı olarak görevlendirilen Servet Can, Diyarbakır Havalimanında açıklamalarda bulundu. Kayapınar’ın, birçok kentten daha modern ve gelişen bir ilçe olduğunu belirten Akar, Diyarbakır’ın vitrini olduğunu söyledi. Diyarbakır’da tüm AK Parti teşkilatlarının diri ve canlı bir şekilde yoluna devam ettiklerini ve kendilerini çok başarılı günler beklediğini ifade eden Akar, “Kayapınar ilçemiz, bütün katmanları toparlayacak ve Diyarbakır vizyonunu ülkeye daha iyi tanıtacak bir ilçemizdir. Bizim bütün gayretimiz Diyarbakır’ı kucaklayan bir anlayış ile 2019 hedefimize ulaşmak. Servet Can Kayapınar’ı bilen biri, orada başarılı olacağına inancımız tamdır” dedi.


Önemli bir görev üstlendiğini aktaran Servet Can ise, bundan sonra ki süreçte Kayapınar’da girmedik sokak ve çalmadık kapı, bırakmayacaklarını söyledi.




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