Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 23:04

Akhisarspor’un kupasını Bakan Bak verdi

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor için Diyarbakır Stadı’nda kupa töreni düzenlendi.

Akhisarspor’un kupasını Bakan Bak verdi

10 Mayıs 2018 23:04


Düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Teleset Mobilya Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel katıldı.


Törende önce maçın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Barış Şimşek’e plaketler verildi. Daha sonra karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Muğdat Çelik’e altın ayakkabı takdim edildi. Fenerbahçeli futbolcuların madalya törenin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor ödül almak için protokol heyetinin bulunduğu bölüme geçti.


Madalya töreninden sonra Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. Ziraat Türkiye Kupası’nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Teleset Mobilya Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel’in elinden aldı.


Törenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç