Akil Gençler Platformu son toplantısını yaptı

Diyarbakır’da çalışmalarını sürdüren Akil Gençler Platformu, referandum çalışmalarına ilişkin son toplantısını gerçekleştirdi. Bit otelde düzenlenen toplantıya Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, İl Başkanı Engin Özmen, kentte görev yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan platform tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu slayt gösterisiyle başladı. Slayt gösterisinin ardından konuşan Genel Başkan Ateş, Akil Gençler Platformu’nun Edirne’den Hakkari’ye kadar gençlerin başlatmış olduğunu bir kardeşlik yürüyüşü olduğunu kaydetti.

61 ilde teşkilatlanıp 50 binin üzerinde genç gönüllü üyesiyle ülkenin birlik ve beraberliği için hem siyasal hem de sosyal alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Ateş, “Hepinizin bildiği gibi ülkemizin belki de önümüzdeki yüz yılını belirleyecek olan tarihi bir referandum sürecindeyiz. Uluslararası güçlerin bin bir operasyonla sürekli engellemeye çalıştığı güçlü Türkiye yürüyüşü referandumdan çıkacak evet ile inşallah en önemli kavşağı aşacaktır. Akil Gençler olarak bizler de referandumun ayın 20’sinden sonra Meclisten geçmesinden sonra Türkiye’de ilk programı Mersin’de gerçekleştirdik. O günden beri gerek konferanslar, gerek çalıştaylar, gerek paneller, gerek dost meclisleriyle ‘yeni Anayasayı niye istiyoruz, niye bu yoldayız’ diye hem kendimizi anlatıyoruz hem de bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Akil Gençler olarak merhum Adnan Menderes’in, merhum Turgut Özal’ın, merhum Necmettin Erbakan hocanın lider ülke mirasını sahiplenip, bu mirası daha üst seviyelere taşımak için Akil Gençler için yeni Anayasaya evet diyoruz” dedi.

Yaptıkları toplantıyla referandum çalışmalarına son vereceklerini kaydeden Ateş, katılan herkese teşekkür etti.