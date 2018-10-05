Akupunkturla stresi yendi, 3 çocuk sahibi oldu

Diyarbakır'da 18 yıllık evli Tuba Baras, strese bağlı yaşadığı 5 düşükten sonra Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı akupunktur ve embriyo aşısı tedavisiyle ikiz bebek sahibi oldu. İkiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Baras, daha sonra normal yolla bir bebek sahibi daha oldu.

Diyarbakırlı Tuba Baras (38), eşiyle birlikte 18 yıllık evliliklerini taçlandırmak amacıyla çocuk sahibi olmak istedi. 15 yıl boyunca çoğu strese bağlı 5 düşük yapan Baras, iyice umutsuzluğa kapıldı. Tavsiye üzerine Diyarbakır'da kliniği bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e tedaviye gelen Tuba Baras'ta ciddi anlamda stres faktörünün hakim olduğu görüldü. Baras, stresi yok etmek için uygulanan akupunktur ve ardından uygulanan embriyo aşısı tedavisinin ardından ikiz bebek sahibi oldu. Daha sonra normal yollarla bir bebek sahibi daha olan Baras, yıllar sonra 3 çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Darısı isteyenlerin başına”

Eşiyle birlikte 15 yıl boyunca çocuk sahibi olamadıklarını belirten Baras, "Buraya geldik. Hakan Hoca ve ekibi sayesinde Hüseyin Mirza ve Hasan Mira dünyaya geldi. Rabbim onlardan sonra bir evlat daha verdi. Onun adı da Mustafa Enes. 5 düşük yaptım. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim aslında ama buraya geldiğim zaman da acaba olacak mı? dedim ama hiçbir zaman da umudumu kaybetmedim. Ekibin bize verdiği güven çok önemliydi. Başarılı olacağını biliyordum çok şükür de oldu. Akupunktur tedavisi ve embriyo aşısının ardından ikizlerim oldu. Darısı isteyenlerin başına” dedi.

"Ciddi anlamda stres faktörü vardı”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastayı değerlendirdiklerinde ciddi anlamda stres faktörü gördüklerini ifade ederek, "Yumurtalıklarında azalma olduğunu gördük. Aynı zamanda düşük öyküsü olduğu için hastayı düşük önlemeye yönelik tedavi programına aldık. Hastanın ciddi anlamda stresi vardı. Stresi azaltmak ve yumurta kalitesini arttırmak, rahim zarını güçlendirmek ve rahim kanlanmasını arttırarak embriyonun daha iyi tutulmasını sağlamaya çalıştık. En sonunda da bağışıklık sistemini güçlendirerek gebeliğin devamlılığını sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda düşük önleyici doku reddi tedavisine başladık. Hem antioksidan hem de doku reddi tedavisi verdik. Doku reddi tedavisi ile en azından bebeğin düşük ihtimalini de en aza indirmiş olduk. Tüp bebek uygulamasında yumurta detoks ve embriyo aşısı uygulaması yaptık. Hem embriyoların kalitesini arttırmaya yönelik hem de yumurta detoks tedavisi ile yumurtaların kalitesini arttırmayı hedefledik. Sonrasında sağlıklı bir gebelik oldu. Kalp atışını duymak bizim müthiş keyifliydi. O kadar düşükten sonra ikiz bebek sahibi olmanın sevincini bizimle paylaşıyor. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin” diye konuştu.